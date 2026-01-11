點雲科技重現六堆風華 客發中心邀您體驗「不會老的古蹟」

想一探六堆客家建築的奧秘，不用舟車勞頓，網路時代動動手指點雲科技就能身歷其境！客家委員會客家文化發展中心攜手文化部文化資產局，將六堆文化資產與科技結合，將屏東縣定古蹟「佳冬蕭宅」送到您面前，打造出「佳冬蕭宅虛擬博物館」，即日起至四月六日於台南文化資產保存中心精彩展出。

上線啟用儀式出席貴賓有文化部文化資產局文化資產保存研究中心主任陳柏欽、客委會客發中心主任何金樑、雲林科技大學副教授徐慧民、台灣營建研究院組長黃正翰、古蹟蕭家祖屋管理委員會蕭芳樹總幹事及蕭壽宗先生、蕭英彥先生、第四屆大總理賴熊飛後代賴文榮先生等貴賓。

客發中心主任何金樑表示，非常榮幸與佳冬蕭宅蕭芳樹總幹事、徐慧民副教授（計畫執行團隊）及陳柏欽主任等人，共同見證這場科技與文化的跨界對話。更感謝佳冬蕭家等眾人在現場親自體驗線上知識闖關，對於能透過螢幕「走進」蕭宅各角落，直呼互動感十足，既好玩又長知識！同時也向長期用心、用力投入六堆文化資產保存的所有夥伴，致上最誠摯的敬意。

媒合文資局「by POINTS：逐跡－讓未來遇見現在」3D 掃描數位化影像展，本次展出的「佳冬蕭宅虛擬博物館」是客發中心推動「六堆地區重要客家建築文化資產三維數位保存計畫」的亮眼成果。展覽打破傳統靜態展示的框架，透過「點雲（Point Cloud）」技術，將古蹟轉化為可互動的數位空間。民眾在操作介面上，可以像玩遊戲般自由切換視角：上一秒還在上帝視角俯瞰六堆伙房的壯闊格局與五進大屋的精妙佈局，下一秒就能「穿梭」進門廳、內埕，甚至走入見證乙未戰爭歷史的「步月樓」。點雲不再只是冷冰冰的數據，而是引領觀眾探索歷史故事的導遊。

看到家族祖屋透過現代科技重生，佳冬蕭宅祖屋管理委員會總幹事蕭芳樹等人難掩感動表示，感謝客委會、客發中心、文資局及屏東縣政府與雲科大團隊的努力，這項計畫不僅透過訪談記錄了家族成員的記憶，讓六堆先民奮鬥的歷史得以流傳，更用最先進的數位技術將古蹟永久保存。「今天來現場玩闖關遊戲，覺得特別親切又新奇，希望能邀請更多鄉親一起來體驗！」。

客發中心表示，六堆地區橫跨高雄與屏東，為了讓更多人能打破地域限制，認識這份珍貴的文化資產，特別選定具代表性的「佳冬蕭宅」建置虛擬博物館。這不僅是對建築的紀錄，更是一把鑰匙，為未曾親臨現場的民眾開啟認識客家文化的大門。