點雲端發票中獎郵件遭詐1.6萬！網友PO文警世 釣出一票苦主

民眾收到偽裝成「momo購物網」的發票中獎通知電子郵件，照指示填資料慘遭盜刷1.6萬。 圖：張家寧／攝

[Newtalk新聞] 最新一期統一發票開獎，詐騙集團也盯上渴望中獎的民眾，民眾在社群平台PO文分享，收到偽裝成「momo購物網」的發票中獎通知電子郵件，點擊連結後，進入外觀與財政部官網極為相似的假網站，瞬間遭盜刷1.6萬元。貼文一出更釣出一票同樣遭遇的網友。

民眾在「爆料公社公開版」發文，昨日收到一封聲稱發票中獎的電子郵件，點擊連結後，畫面與財政部官方網站如出一轍，不疑有他照指示操作，隨後輸入信用卡資料便遭盜刷1萬6680元，原PO呼籲大眾切勿輕信來路不明的中獎通知。

近期也有網友陸續在社群平台分享假冒momo的「雲端發票中獎通知」郵件，提醒只要連結要求輸入「信用卡號碼」，幾乎可以百分之百確定是詐騙，因為正規的發票歸戶或領獎流程，根本不會要求提供信用卡資訊。許多網友留言「我也有收到，而且中獎發票號碼跟你的一樣」、「我也收到，還好老公提醒是詐騙，立刻封鎖」、「我有打去 momo 客服確認，才知道是假的」。

事實上，momo官網在1月23日就已發布公告，不法分子正假冒平台名義寄送「發票中獎」郵件，誘導民眾進入偽造網頁。官方強調，民眾應確認寄件者是否為財政部官方信箱（einvoice@einvoice.nat.gov.tw），若有疑問應立即撥打165反詐騙專線，或向平台客服查證。

