點頭披藍袍角逐2026苗栗縣長連任 鍾東錦：佩服鄭麗文氣度願力挺

苗栗縣長鍾東錦（圖）點頭披藍袍競選2026縣長連任。（圖／趙世勳攝）

苗栗縣長鍾東錦今（8）日表示，由於國民黨主席鄭麗文近期頻頻遞出橄欖枝，自己也感佩鄭麗文能不計前嫌邀約合作，自己願意接受國民黨提名，披藍袍挑戰2026苗栗縣長連任。

出身藍營的鍾東錦2022年在國民黨謝福弘、民進黨徐定禎與時代力量宋國鼎夾擊之下，仍以無黨籍身分並以近12.5萬票約42.66％得票率風光當選。他當選縣長後一直以「藍營大兵」自居，國民黨原本以「違紀參選」為由一度開除黨籍6年，後因認定鍾東錦在2024年總統及立委選舉輔選有功改處分停權3年，他也於2025年9月14日恢復國民黨籍，他肯定在2026年挑戰苗栗縣長連任，但究竟是否「披藍袍」他好些日子沒有明確答覆，這也一直是苗栗在地甚至全台政壇關注焦點。

廣告 廣告

鍾東錦對此在社群軟體臉書首度發文鬆口，由於鄭麗文能不計較在黨主席選舉時自己挺另一名候選人郝龍斌，而在接下黨主席位置後，仍多次主動遞出橄欖枝，邀請自己能為國民黨的改革與進步共同努力，如此的胸襟與氣度自己是刮目相看，因此願意接受國民黨提名角逐2026年苗栗縣長連任，希望讓台灣政治天秤回到正軌。

鍾東錦回顧，4年前自己從國民黨苗栗縣黨部主委位置被「掃地出門」，回頭一看藍天依舊但人事已面目全非，自己確實花了好些日子調適，如今自己期望能用更大的誠意改變世界對苗栗、對國民黨的看法，未來在縣政與爭取連任穩健努力之餘，也會著墨於邀請更多年輕世代入黨，能保藍天常在。

國民黨主席鄭麗文（圖）費了不少力氣感動鍾東錦點頭披藍袍爭取苗栗縣長連任。（圖／方萬民攝）

苗栗縣長鍾東錦在早前舉行的「不同意罷免」捍衛藍營立委事件中著墨甚深。（圖／CTWANT攝影組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

板橋府中氣爆「整層炸爛」害5人受傷 「20多戶遭波及」侯友宜發聲

女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲

胎兒離奇在子宮消失！檢查驚見「寄生在母親肝臟」 醫生：病死率90倍