點頭變災難！「口愛片拍攝」卻成表兄弟分享會…連現任也有 她當場崩潰

新北一名女子2024年與前前男友在某旅館內嘿咻，卻在親密過程中同意對方拍攝性愛片，並要求對方事後刪除，沒想到2人分手後，前前男友卻將影片傳給前男友，最後經歷好幾手後出現在現任男友手機中，女方看到後報警提告，經基隆地院審理後，審酌2人已認罪，並以各賠10萬元取得和解，並承諾刪除影像以及再散佈另要賠償50萬元，因此依「未經同意散布性影像」罪嫌各判處6個月徒刑，得易科罰金，宣告緩刑2年。

判決指出，被害女2024年3月間在北部一間與前前男友旅館發生性行為，基於信任對方同意以手機拍攝口交影像，但要求觀看後要立即刪除，沒想到某日2人分手後，對方並未刪除影片，反而在同年10月以社群平台以螢幕錄影的方式將影片傳給女方前男友觀看，沒想到也被前男友以螢幕錄影方式，透過LINE將影片外流給丁姓女網友觀看，丁女隨後在將影片傳給現任男友觀看後，被害女知情後氣炸並報警提告。

隨後該案檢警偵辦後，2人均已認罪，並扣押手機、電腦等並依法起訴，案經基隆地院審理後，法官審酌2人認罪，且各賠償10萬元給被害女並承諾刪除影像，若再散佈將要額外賠償50萬元達成和解，因此依「未經同意散布性影像」判處6個月有期徒刑，得易科罰金，並宣告緩刑2年，全案定讞。

