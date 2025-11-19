「點點心」港式新演譯！XO醬燒賣可頌、豬仔麻糬綠豆糕必吃，5道新品太誘人

緯豆集團旗下人氣品牌「點點心」這回再次顛覆想像，推出以「港式經典新演譯」為主題的5款新品，讓熟悉的港味有了全新靈魂。不管是法式可頌、湘式辣煲、從茉莉綠茶還是萌系甜點，這場跨越風味界線的創意之旅於11/10起登場，每一道都讓小編忍不住要流口水啦。

亮點1｜XO醬燒賣可頌

想像一下港式茶樓的蟹子燒賣遇上歐式烘焙的金黃可頌～點點心的創意團隊將兩者巧妙融合，打造全台首創的「XO醬燒賣可頌」。酥脆外殼一撕開滿滿肉汁滲出，搭配特製微辣XO醬美乃滋，香氣濃郁又不膩。層次感令人驚喜，鹹香之中藏著一抹細緻的甜。這是熟悉的港味，卻又多了異國的優雅氣息，成為這波新品的代表之作。

亮點2｜豬仔麻糬綠豆糕

甜點控請注意！「豬仔麻糬綠豆糕」絕對是拍照打卡的新寵，兩顆圓潤小豬造型的綠豆糕端上桌時，真的會讓人差點捨不得動筷。外層綿密的綠豆餡包裹著Q彈麻糬，軟糯香甜、層次分明。清香的豆香中帶著微微黏牙的糯感，每一口都像在嘴裡開出一朵小花。

亮點3｜和牛牛肉丸

「和牛牛肉丸」看似低調，卻是懂吃老饕的最愛。嚴選M8+澳洲和牛製成，肉質滑嫩、油花細緻，咀嚼間釋放濃郁肉香。搭配港式經典喼汁與柔嫩豆腐皮，一口下去飽滿多汁，鹹香與鮮甜在味蕾上交錯。小編私心覺得這道點心不僅能當主角，也能成為與茶相伴的完美搭配。

亮點4｜湘辣鳳爪煲

最令人期待的壓軸登場莫過於與自家品牌「炒湘湘」的聯名之作「湘辣鳳爪煲」，這是港式與湘式的跨界之作，將湖南的香麻辣勁與港式滷煲手法完美結合。辣中帶香、香中帶鮮，鳳爪軟嫩入味、膠質豐厚，越吃越上癮。這道料理僅在全台14間限定門市販售，包括林口三井、桃園新光、台中港三井、台南南紡與漢神巨蛋，想嚐得快。

亮點5｜茉莉金桔綠茶

港式茶飲向來重視解膩，這次新登場的「茉莉金桔綠茶」以清新茉莉綠茶為基底，融合金桔微酸果香與西洋梨的柔和甜韻。入口那刻，先是金桔的微酸挑醒味蕾，接著茉莉花香與果甜交疊，帶來一種清亮又溫柔的平衡，無論搭配燒賣、甜點或鳳爪煲都是一杯讓人忍不住一再續杯的茶香良伴。

緯豆集團表示這波新品延續品牌一貫的玩味精神，希望讓年輕族群在感受港式經典的同時也能品味創新與文化融合的樂趣。到「點點心」用餐就像一場探索風味邊界的遊戲，讓傳統與創意在蒸氣騰騰的竹籠裡悄然對話。

