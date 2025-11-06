「點點投×南投露營嘉年華」8日登場 領點數玩樂購物一站搞定

南投縣政府11月8日在國姓鄉成功廣場舉辦「2025南投露營嘉年華，一露向投」活動。（圖：縣政府提供）

南投縣政府11月8日在國姓鄉成功廣場舉辦「2025南投露營嘉年華，一露向投」活動，今年結合縣府推出的「南投數位生活點數平台，點點投」，讓遊客在露營、逛市集、看表演的同時，也能體驗創新的數位消費互動玩法。

活動現場開放民眾掃描報到QR Code並加入「點點投 LINE官方帳號」，完成註冊即可獲得200點數位點數，能於現場29個合作攤位折抵消費。若當日消費滿200點，還可再獲得加碼100點回饋及禮品兌換券。限量贈品包含雙層不鏽鋼斷熱杯、S型鋁合金掛勾、登山掛物繩等實用露營小物，數量有限，送完為止，讓民眾「邊玩邊賺」超值又有趣。

除數位互動體驗外，活動也規劃多元市集、戶外演唱會與互動遊戲，匯集南投在地品牌、手作攤商及特色美食，營造熱鬧又具地方風情的嘉年華氛圍。

縣府指出，為推動南投在地產業的數位轉型與消費循環，由計畫處與觀光處跨局處合作，以「數位點數 × 旅遊經濟 × 市集活動」為主軸，打造創新示範。今年露營嘉年華的數位化升級，不僅是「南投數位生活點數平台」的重要聯名活動，也讓平台能在實際場域中應用落地，協助商家導入數位支付與會員制度，帶動長期經濟循環。

「點點投」平台目前已串聯縣內各大商圈與旅遊據點，未來民眾可在更多特約店家使用點數折抵消費。縣府表示，這次露營嘉年華是繼茶業博覽會後，平台第二次於大型活動全面導入使用的示範案例，期盼透過輕鬆有趣的互動體驗，讓民眾更熟悉數位生活工具，也為後續活動推廣奠定基礎。（張文祿報導）