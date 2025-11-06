點點投×南投露營嘉年華8日登場 現場可領點數消費玩樂
時序入秋，南投縣最熱鬧的戶外盛事來了！縣府將於11月8日在國姓鄉成功廣場舉辦「2025南投露營嘉年華－一露向投」活動，結合「南投數位生活點數平台—點點投」，讓參加民眾在享受露營樂趣與市集氛圍同時，也能體驗最新的數位消費互動玩法。在活動現場完成註冊，立即領取點數與限量贈品，休閒、購物、互動都獲滿足。
縣府表示，為推動南投在地產業數位轉型與消費循環，特別由計畫處與觀光處跨局處合作，攜手打造「數位點數 × 旅遊經濟 × 市集活動」的創新示範。
活動當天民眾只要掃描現場報到QR Code，加入「點點投 LINE 官方帳號」完成註冊，於現場即可獲得200點數位點數，可於現場29個合作攤位直接折抵使用。凡當日點數消費達200點以上，還能再獲得加碼100點回饋及禮品兌換券，讓參與者「邊玩邊賺回饋」，享受更超值的消費體驗。限量贈品包含雙層不鏽鋼斷熱杯、S型鋁合金掛勾與登山掛物繩等實用露營小物，數量有限，送完為止！
現場並規劃多元市集、戶外演唱會與互動活動，結合南投在地品牌、手作攤商與特色美食，打造具地方特色的嘉年華氛圍。
「點點投」平台已陸續串聯縣內各大商圈與旅遊據點，未來民眾可在更多特約店家使用點數折抵，讓消費回饋更具生活連結。
露營嘉年華數位化升級，同時也是縣府推動「南投數位生活點數平台」的聯名活動，透過點數串聯府方大型活動、商家攤位與遊客民眾，開創地方消費亮點新模式。活動不僅讓南投數位生活點數平台實際落地應用，也提升系統能見度，協助商家導入數位支付與會員制度，形成長期經濟循環鏈。
縣府強調，露營嘉年華是繼茶博活動後，平台第二次於大型活動現場全面導入使用的示範案例，期望未來繼續透過實際互動體驗，讓民眾熟悉數位系統的便利性，擴大後續更多活動使用效應。
更多新聞推薦
其他人也在看
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
新社花海暨台中花毯節11/8-11/30登場 「飛天小女警」亮相
中部中心／吳璽璸 台中報導「2025新社花海暨台中國際花毯節」，將於11月8日至11月30日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃舉行，這次以動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造主題花卉盛會。民視 ・ 8 小時前
台大推首部兒童醫療短片 細膩記錄兒醫價值與初心
在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於今(5)日正式發布，以溫柔細膩鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大醫院兒童醫院的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。中天新聞網 ・ 1 天前
台中國際花毯節主花毯「飛天小女警」今亮相
[NOWnews今日新聞]全台最美花卉盛典「2025新社花海暨臺中國際花毯節」，11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。今年主花毯以卡通頻道「飛天小女警」為主題，結合花卉藝術，今（5）日由市府副...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
南應大生活服務產業系配合校慶辦設計競賽 激發創意設計潛能
台南應用科技大學生活服務產業系配合創校61週年校慶週舉辦「2025全國生活美學收納空間創意設計競賽」，吸引來自員林家商、東港海事學校、北門農工、玉井高中等多所學校參加，競賽結果，高中職組由員林家商家政科學生楊媛雰榮獲第一名。南應大表示，此項競賽以全國高中職家政群生活應用類、農業群、餐飲群及設計群在校學生為主要對象，主題分為「生活應用收納實作」及「收納用品創意設計」二大方向，結合創意設計與務實應用，除推廣生活美學理念，也激發學生創意設計潛能，並透過與業界專家的互動交流拓展職涯視野，提升美學實踐與問題解決能力。為展現競賽專業性，校方特邀請台灣無印良品股份有限公司人資部長林欣韻、台灣收納整理發展協會理事長謝佳靜、中華國際能量空間整理師協會理事長朱靜珊等多位業界重量級人士擔任評審 ...台灣新生報 ・ 1 天前
媽祖繞境上阿里山 邀全國遊客體驗美景與在地風味
(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】為推廣嘉義山海觀光、結合信仰文化與在地產業，交通部觀光署阿里山國家風 […]觀傳媒 ・ 1 天前
2025最震撼IP沉浸互動展 《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》夢幻登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】今年秋冬最受矚目的科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於1互傳媒 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 7 小時前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 8 小時前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 1 天前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 8 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 4 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 5 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 4 小時前
林昶佐衝芬蘭4個月「身形大縮水」！驚人落差嚇爛網：太可怕
政治中心／綜合報導台灣知名「閃靈樂團」主唱林昶佐去年宣布不再爭取連任，直到今年5月獲得總統府特聘為駐芬蘭大使，再次獲得關注，甚至一度遭到藍白立委質疑其能力是否合適，對此林昶佐7月飛往芬蘭開始全心工作，至今已經4個月的他突發在個人經營臉書專頁PO出一張與芬蘭現議員的合影，兩人驚人的「海拔落差」讓不少網友看了瞪大眼：「變好小隻！」。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前