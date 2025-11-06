點點投×露營嘉年華 8日登場

秋天在南投縣最熱鬧的戶外盛事來了！縣府將於十一月八日在國姓鄉成功廣場舉辦「二○二五南投露營嘉年華－一露向投」活動，並結合「南投數位生活點數平台︱點點投」，讓參加民眾在享受露營樂趣與市集氛圍的同時，也能體驗最新的數位消費互動玩法。只要到活動現場完成註冊，就能立即領取點數與限量贈品，休閒、購物、互動一次滿足。

活動當天，只要掃描現場報到QRCode，加入「點點投LINE官方帳號」並完成註冊，並於現場即可獲得二百點數位點數，可於現場二十九個合作攤位直接折抵使用。凡當日點數消費達二百點以上，還能再獲得加碼一百點回饋及禮品兌換券，讓參與者「邊玩邊賺回饋」，享受更超值的消費體驗。限量贈品包含雙層不鏽鋼斷熱杯、S型鋁合金掛勾與登山掛物繩等實用露營小物，數量有限，送完為止！

廣告 廣告

現場同時規劃多元市集、戶外演唱會與互動活動，結合南投在地品牌、手作攤商與特色美食，打造具地方特色的嘉年華氛圍。

，為推動南投在地產業數位轉型與消費循環，特別由計畫處與觀光處跨局處合作，攜手打造「數位點數×旅遊經濟×市集活動」的創新示範。今年露營嘉年華數位化升級，同時也是縣府推動「南投數位生活點數平台」的亮點聯名活動之一，透過點數串聯府方大型活動、商家攤位與遊客民眾，開創地方消費新模式。