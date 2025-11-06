點點投×露營嘉年華8日登場 歡迎現場領點數消費玩樂

【記者 謝雅情／南投 報導】秋天在南投縣最熱鬧的戶外盛事來了！南投縣府將於11月8日在國姓鄉成功廣場舉辦「2025南投露營嘉年華－一露向投」活動，並結合「南投數位生活點數平台—點點投」，讓參加民眾在享受露營樂趣與市集氛圍的同時，也能體驗最新的數位消費互動玩法。只要到活動現場完成註冊，就能立即領取點數與限量贈品，休閒、購物、互動一次滿足。

活動當天，民眾只要掃描現場報到QR Code，加入「點點投 LINE 官方帳號」並完成註冊，並於現場即可獲得200點數位點數，可於現場29個合作攤位直接折抵使用。凡當日點數消費達200點以上，還能再獲得加碼100點回饋及禮品兌換券，讓參與者「邊玩邊賺回饋」，享受更超值的消費體驗。限量贈品包含雙層不鏽鋼斷熱杯、S型鋁合金掛勾與登山掛物繩等實用露營小物，數量有限，送完為止！

現場同時規劃多元市集、戶外演唱會與互動活動，結合南投在地品牌、手作攤商與特色美食，打造具地方特色的嘉年華氛圍。

縣府表示，為推動南投在地產業數位轉型與消費循環，特別由計畫處與觀光處跨局處合作，攜手打造「數位點數 × 旅遊經濟 × 市集活動」的創新示範。今年的露營嘉年華數位化升級，同時也是縣府推動「南投數位生活點數平台」的亮點聯名活動之一，透過點數串聯府方大型活動、商家攤位與遊客民眾，開創地方消費新模式。活動不僅讓南投數位生活點數平台實際落地應用，也提升系統能見度，協助商家導入數位支付與會員制度，形成長期經濟循環鏈。

「點點投」平台已陸續串聯縣內各大商圈與旅遊據點，未來民眾可在更多特約店家使用點數折抵，讓消費回饋更具生活連結。縣府強調，露營嘉年華是繼茶業博覽會後，平台第二次於大型活動現場全面導入使用的示範案例，期望未來繼續透過實際互動體驗，讓民眾熟悉數位工具的便利，也為後續更多活動奠定基礎。（照片記者謝雅情翻攝）