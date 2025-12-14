點點星光照亮城市冬夜 竹縣2025東興圳光藝節璀璨開幕

竹縣二０二五東興圳光藝節璀璨點燈，邀民眾感受光影與自然交織而成的城市詩意。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

竹縣二０二五東興圳光藝節十三日晚間在竹北東興圳公園開幕，副縣長陳見賢出席點燈儀式，隨著星星手燈啟動，沿著水岸分布的八組光藝術作品瞬間亮起，將東興圳夜色化為一條閃爍的星光廊道。

文化局表示，東興圳光藝節展期至明年一月四日，每週末皆規劃主題式展演舞台，邀請全國民眾走訪新竹縣，一同見證冬夜裡最美麗的城市風光。

陳見賢表示，今年光藝節以童謠「一閃一閃亮晶晶」為主題，延續「藝術融合自然」的策展精神，以「從日常出發、照見城市被記憶的風景」為核心理念，藝術家以光為語言，將水域、風、植物等自然元素融入作品，讓光影以最溫柔的方式與城市共鳴。

文化局長朱淑敏表示，東興圳光藝節延續「校園美感共創計畫」，邀請六家、興隆、嘉豐及東興等四所在地國小共約二百名學童參與，以繪圖、編竹、環境燈創作等形式呈現孩子心中的星星角色。作品以「願望起點、星星匯聚、夢想綻放」的脈絡沿水岸串聯展示，讓孩童的童趣與想像力成為今年光藝節最溫暖的風景，也象徵文化教育扎根與社會共融的具體展現。八組展出作品皆以「閃爍」為共同語彙，有的像呼吸、有的似星光，讓民眾漫步東興圳畔時，能在最熟悉的景色中再次看見被遺忘的美好。

文化局表示，光藝節是城市共同被記憶的光之風景，邀請民眾在冬日夜色中走入東興圳，感受光影與自然交織而成的城市詩意，一同看見屬於這座城市再次閃耀的風景。