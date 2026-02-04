一點點酒險釀人命！老人用筷餵5月嬰 醫師：已接近肝衰竭

中國有老人在家族聚會上，用筷子沾酒餵5個月大嬰兒，導致他嗜睡、黃疸，醫生檢查發現孩子接近肝衰竭。示意圖／翻攝自Photoac

年節將至，帶著孩子與家人聚餐共享天倫再平常不過，但飲食要注意，尤其對嬰兒要小心，別因一時好玩害了孩子。中國河南近日一場家庭聚會，老人一個輕率的舉動，用筷子沾酒餵給5個月大的嬰兒，造成他的肝損傷，接近肝衰竭，陷入生命危險。

根據中媒《熱點新聞》報導，河南鄭州1月30日一場普通的家庭聚會，因為老人一個看似玩笑的舉動，在酒桌上用筷子沾了一點酒，竟餵給懷中5個月大的嬰兒。他被餵了幾口酒後，出現嗜睡、皮膚黃疸等症狀，家屬緊急送醫後，診斷他明顯肝損傷，接近肝衰竭。

兒童加護病房（PICU）主治醫師相恆傑表示，嬰兒的肝臟還在發育階段，代謝能力極差，只要幾滴酒就可能導致肝壞死喪命，提醒家長切勿餵酒給小嬰兒。過去中國也發生過類似事件，父母為剛滿月的嬰兒聚餐，爺爺為了面子，當眾餵了孫子一口酒，結果嬰兒半小時後全身起紅疹、呼吸困難，送醫搶救仍宣告不治。

「阿包醫生」巫漢盟曾貼文表示，嬰幼兒的肝臟大約在5歲時才會漸漸成熟，這個期間代謝、排毒功能有限，如果喝到酒，輕者可能造成頭暈、精神不濟；嚴重者可能導致癲癇、昏迷，提醒家長千萬不要餵食不符合孩子年紀的食物。另外，他也補充，酒精幾乎不會在烹飪過程中揮發，建議家長煮飯時再加入料酒前，先把孩子那份取出，避免食用到酒類菜餚。

★《鏡報》提醒您：喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。



