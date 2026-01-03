點「光明燈」有禁忌！楊登嵙曝「2類人」不能點 做錯衰整年

記者簡浩正／台北報導

邁入2026年，再一個多月就要迎接農曆春節。很多廟宇在元旦前就提早開放報名點光明燈，為搶安太歲、點光求平安，民眾也已開始卡位抽號碼牌。命理專家表示，點光明燈適用於任何年歲身分之一般民眾，不過有「二類人」不適合點光明燈；且光明燈資料填寫要正確、要將名字固定、終年要保持明亮，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響。

「光明燈」又稱「長明燈」或「無盡燈」，寓意燈火不熄，神光普照，破除黑暗。命理專家楊登嵙表示，很多廟宇在元旦前就提早開放報名點光明燈，為搶安太歲、點光求平安，民眾也已開始卡位抽號碼牌。春節點「光明燈」、「文昌燈」、「祈子燈」、「姻緣燈」、「藥師燈」、「財利燈」、「太歲燈」、「平安燈」、「斗燈」一般選擇在農曆正月初九，不過其他特定時間也可請廟宇安排。點光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜，廟堂人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福。

他說，點光明燈適用於任何年歲身分之一般民眾。流年犯太歲者除了安太歲之外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明，平安吉祥。在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

不過，楊登嵙也指出，點光明燈的意義是為活人祈福，二類人不適合點光明燈，一是不能為死去的父母，二是嬰靈。但可以用亡靈、嬰靈的名做善事幫助他們積功德。為過世的父母祈福，可以到廟堂請示神職人員，按照適當的祭典儀式，為亡父亡母祈求冥福。懷念嬰靈(無緣子女)是惜緣、深情的自然流露，如果心中有牽掛，也可以到廟堂請神職人員為嬰靈祈福，這樣生者心靈也會得到祥和、平安。

他也提醒，光明燈資料填寫要正確、要將名字固定、終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅代表祈福停止，需要立即修復。若觸犯以上禁忌要請寺廟改善，以免祈福不成，反而招來不好的負面影響，另外點完光明燈還要做善事積福德，才能消災解厄，獲得神明保佑。

