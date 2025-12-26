「點」石成金不是夢！清大攜手建功高中培育AI專家系統高手

【民眾新聞網方健龍新竹報導】「台灣的智慧世代即將來到，尤其當高一學生，可以用10堂課不到的時間，成功利用AI工具，輕鬆開發出實用的知識產品。」國立清華大學特聘教授周卓煇研究團隊，與建功高中校長林國松、教務主任郭師貝、實驗研究組組長陳立婷等，今（26）日在建功高中共同舉辦AI專家系統成果發表會。

周卓煇教授表示，絕大多數人都不知道，「專家系統」早在40年前便幫助企業賺進一桶一桶的金，讓飛機能飛、讓看病更快更準，並幫助窮孩子考高分，這項技術已深深影響每個人的生活；周卓煇說，透過這門課程，學生得以在短時間內理解並活用專家系統，將「點子」轉化為實用的AI產品，培養同學們未來對AI技術應用的潛力。

建功高中校長林國松指出，教育的關鍵不在於傳授多少既有知識，而在於引導學生建立思考方式，並提供可以嘗試與探索的學習空間，協助學生逐步培養面對未來的能力與視野。本課程以專家系統作為AI學習切入點，透過清楚的課程架構與專題實作，引導學生從自身興趣出發，學習分析問題、整理邏輯，並將想法轉化為可運作的系統成果。

林國松校長強調，未來建功高中將持續深化與大學端的合作，發展具前瞻性的AI與跨域課程，為高中端AI教育建立可參考的實踐模式。

建功高中一年級楊舒晴、黃家嬅，與助教清大研究生羅明宇，共同開發AI知識產品「如何判斷一個人是T還是F人」，希望解決人際溝通中「彼此都很認真，卻總是互相誤解」的困惑。該組產品以1998年星巴克在與非洲咖啡農合作為例，因辨識出對方多為重視公平、尊嚴與關係信任的F型決策者，調整談判方式並建立長期夥伴關係；產品即以此為基礎，透過系統性分析思考模式，協助使用者判斷適合的溝通策略，不再只靠感覺與經驗行事。

建功高中一年級王又立及陳畇攸同學，與助教清大研究生王暐翔，偕同開發AI知識產品「如何締造金氏世界紀錄」，讓破紀錄變得更簡單可行，將大家的創意轉化為人生的里程碑。產品以日本的小林尊為例，藉由他創下熱狗大賽世界紀錄後，獲得眾多合作機會的故事，說明擁有紀錄的好處；藉由簡單流程及趣味故事，將每個平凡創意，輕鬆轉為世界級的榮耀勳章。

建功高中一年級邱文秀、魏佑容與吳欣澄同學，與助教、清大研究生李祥億，共同開發AI知識產品「高中生如何賺第一桶金」，解決許多高中生「想賺錢卻不知道從何開始、做了卻沒效率」的問題。該組以賣筆記為例，經由販售優秀的筆記，使得學生們輕鬆在1個月之內賺超過10萬元；產品透過對性格特質、投入成本與風險承受度的分析，學生能快速找出最適合自己的賺錢方法，有效累積第一桶金，不再盲目嘗試或浪費時間。

建功高中一年級古翰昇、田翔宇與蔡騰岳同學，與助教、清大研究生陳品伃，共同開發AI知識產品「如何判斷籃球員的定位與價值」，希望解決球員「明明很努力，卻總是打不出來」的困惑。產品以Stephen Curry為例指出，若僅用傳統的控衛標準看待他，會無法完全發揮其價值；透過本產品的系統性分析投射能力、跑動與影響力，幫助球員快速找出最能發揮優勢的角色定位，不再只靠感覺決定位置。

建功高中一年級洪聖鈞、涂正佳同學，與助教清大研究生林豈寬，共同開發AI知識產品「一日的時間規劃，以考大學為例」，聚焦考生最常見卻最容易被忽略的問題：「無法善用時間，讀書效果不佳！」以114學測59級分的魏同學為例，他的讀書狀態良好，但在國文寫作、英文閱讀，及晚上的學習效率，仍有提升空間；本產品系統性的幫考生分析讀書狀態、規劃每日時間、科目配置，協助考生建立可執行的讀書節奏，保證學習效率，持續修正考生問題。

建功高中一年級張庭瑄與歐婉穎同學，與助教清大研究生張瑋哲，一同開發AI知識產品「如何看懂股票趨勢賺大錢」，以投資新手常見的「看不懂趨勢、一進場就賠錢」為核心，將憑感覺操作的投資行為，轉化為可判斷、可學習的決策系統。她們以以台積電為案例，若只用「股價高低」判斷，容易低估其真正的價值與潛力；透過本產品系統性的分析價格、公司基本面與市場資訊，協助投資人快速判斷，找出最適合的進、出場時機。

周卓煇教授結論指出，這群高中生證明一件事，那就是不用5節課，他們也能利用數種AI工具，開發自己感興趣的知識產品，或幫助自己準備大考，或幫大家清楚了解自己，或為興趣，或為投資。「在課業越發繁重的今天，讓學子學習有用好用的東西，與最新科技接軌，才能創造時代，一個令人開心、亮麗的時代。」周卓煇教授如此定調這場AI專家系統成果。

《圖說》清大教授周卓煇（左）與建功高中校長林國松攜手為高中生開闢一條AI專家系統學習管道。（記者方健龍攝）

《圖說》建功高中一年級楊舒晴、黃家嬅與清大助教，共同開發AI知識產品「如何判斷一個人是T還是F人」。（記者方健龍攝）