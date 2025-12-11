點22惡意欠薪爆抗議 新北勞工局開罰並啟動全面追責

（記者陳志仁／新北報導）知名連鎖港式餐廳「點22」因惡意積欠工資，導致勞工無薪可領、生活陷入困境；逾 30 名受害員工今（11）日在新北產業總工會號召下，前往新北市政府南大門陳情，高喊「無良雇主、惡意欠薪」、「可憐勞工、無錢過年」，場面哀戚，引發社會關注。

圖／知名連鎖港式餐廳「點22」逾 30 名受害的員工，今（11）日在新北產業總工會號召下，前往新北市政府南大門陳情。（新北市政府勞工局提供）

新北市政府勞工局勞資關係科科長蕭慧敏代表受理陳情書表示，近期已陸續接獲相關申訴，發現多家直營與加盟店均有延遲發薪、未依法給付加班費與特別休假等違規情形，已開出 8 張罰單、總計 24 萬元，後續亦將針對積欠資遣費部分裁罰；強調勞工局將持續做勞工的堅強後盾，絕不容許雇主神隱規避責任。

點22公司因資金調度失衡，於 10 月底告知員工公司已破產，8 至 10 月的薪資、資遣費及退休金皆未給付，推估積欠金額高達近千萬元；但該公司至今仍未申請歇業登記，旗下新莊自立店、板橋忠孝店、樹林站前店及三重正義店仍持續營業，使勞工無法向勞保局申請積欠工資墊償。

新北產總榮譽理事長洪清福呼籲，衛生局及稅捐處應立即前往還在營業的據點進行查核，瞭解供應商品質是否安全；同時對現金流進行監管，不使積欠勞工薪資的惡雇主持續逍遙法外。

蕭慧敏指出，若業者屆期仍不履行給付義務，勞工局將依法加重處罰，並協助勞工申請涉訟補助，包括律師費與裁判費，協助勞工爭取權益；如符合大量解僱勞工保護法第 12 條要件，將速報請勞動部認定，禁止公司負責人出境。

勞工局提醒，勞工如無法取得非自願離職證明，可儘速申請勞資爭議調解，以利後續申領失業給付；各就業服務站亦將提供職涯輔導與就業媒合，協助勞工快速銜接新工作，降低生活衝擊。

