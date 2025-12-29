點3000元套餐！石鍋拌飯驚見「蟑螂」 客怒：太誇張

民眾到新北新店百貨內的明月館韓式餐廳用餐，石鍋拌飯吃到一半，卻發現裡面有小強。（圖／Threads@wixuz_授權提供）





頂級燒肉卻吃到小強。民眾到新北新店百貨內的明月館韓式餐廳用餐，石鍋拌飯吃到一半，發現裡面有小強，讓他整個胃口都沒了！事後店家提出85折補償。

但他也痛批，以一個三千多元價位的餐廳來說，出現小強太誇張，不只心理陰影，也沒收到業者真誠道歉。對此，老闆說明，會聯繫消費者，並加強衛生管理。

有燒肉豆腐鍋，還有酥脆韓式煎餅，位在新北新店百貨內的明月館韓式餐廳，標榜道地韓式炭火烤肉，還有定食套餐小菜無限續，沒想到有客人吃到小強，挖了一匙石鍋拌飯，一隻蟑螂黏在洋蔥上，當事民眾超傻眼。

他指出28號下午，點了一份三人烤肉，附餐是石鍋拌飯，吃到快完才發現有蟑螂，店員詢問是否要補一份新的，但他已經沒胃口不敢再吃，店家則提出85折補償，他痛批以一個三千多元價位的餐廳來說，出現蟑螂是不是太誇張，讓他心理陰影很大，也沒有接受到業者真誠道歉。

明月館老闆孫先生：「會把他的用餐費用退給客人，（並提供）招待券，每一個月2次都有消毒，總是會有一些疏忽的地方，我們一定會重新整理，叫他們（人員）加強打掃衛生。」

業者強調依照規定，應該免單處理，由於人員疏忽，會向消費者致歉，而餐廳位在百貨6樓，裝潢明亮內用座位也不少，查詢訂位系統，假日熱門用餐時段，也常被訂光光，沒想到爆出食安問題，新北衛生局將派員針對病媒防治措施，以及食品製作流程，衛生管理進行查核。

新北市衛生局食品藥物管理科科長楊舒秦：「倘有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可以處新臺幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。」

只是對當事民眾來說，原本跟親友想開心大啖韓式料理，花了3千多元卻吃到蟑螂，更吃了一肚子氣。

