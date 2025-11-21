點365元鹹酥雞就台女拜金？網列24超扯條件 狂酸「霸道羅漢腳」
何謂「拜金女」？過往有網友列出7大超誇張定義，如今隨著熱議話題持續演變，2人份鹹酥雞365元、訂閱單人Netflix、不看平日6折的電影、衛生紙用四層舒潔、看演唱會追星、原價食品等全被新增在列表中，「超低標準」讓不少網友大開眼界，直呼是「霸道羅漢腳」。
社群平台Threads過去有人整理部分男性認為的「拜金女」，諸如「沒有買1送1就喝星巴克」「使用夜用型衛生棉」「生理期間一天使用超過兩片衛生棉」「吃迴轉壽司超過300元」「吃85度c單片蛋糕」「沒有用折價券就搭Uber」「不主動AA」「吃摩斯漢堡」等。當時就有女性不滿花自己的錢滿足生活品質，卻被男性嘲諷是「拜金女」，因此相關條件隨著社群分享故事不斷增加。
近期Threads，有一篇「女生不介意生日吃85度C的蛋糕才不是拜金」的話題掀起網路熱議，起因是有男子送女友85度C的切片蛋糕慶祝生日，但是女友不能接受，就被罵拜金女。「拜金女」話題持續延燒，如今有女網友於Dcard以「點了$365鹹酥雞被嫌貴」為題發文，透露下班順路買炸物，詢問男友後對方主動答應出錢並點菜，最終兩人合計點了「兩大盒365元」的份量，女子返家卻被男友數落。
就有網友開始重新列出「羅漢腳心中的拜金女條件」，除了上述奇葩條件外，又添加「吃滷肉飯25元不會飽」「吃85度C的切片黑森林蛋糕」「用洗碗機」「做美甲」「飲料點中杯」「跑咖（咖啡廳）」「洗髮精用到最後沒有加水」「鹽酥雞兩人份點365元」「衛生紙用舒潔四層衛生紙」「不管店內差價直接叫外送」「買沒打折的巧克力／全家霜淇淋」「喝35元礦泉水」「訂閱單人Netflix，不用家庭方案」「拉麵只買自己的」「電影都假日看，不看平日6折的」「衛生紙用最貴的四層舒潔」「看演唱會追星」。
對此，其他人紛紛感慨，「經評量後我發現我也是拜金女耶，怎麼辦」「我其實不敢相信有人以為衛生棉一天只需要兩三片，我好訝異」「完了完了，我訂apple one、ChatGPT、X、YouTube，還有eSIM，只有apple one有在用，我肯定是敗家子」「對不起我拜金，拜託遠離我」「一天衛生棉用超過2片怎麼了嗎比起感染去看醫生花錢還要好吧，好好笑我自己鹹酥雞就可以點超過250了」「跑咖之後，發現原價星巴克其實很便宜」「85度C的切片蛋糕不算貴吧！35元的礦泉水好像也就是中價位而已。洗髮精加水完全不推薦，容易變質。至於衛生棉，量大時不拿夜用的，難道就讓它『順其自然』嗎？」
「重點是這些還女生自己出的錢，拜金也要對方出吧～」「滿頭問號的看完⋯哪來那麼多『條件』到底是三小？」「價值觀不一樣 ，再來應該就是男生沒錢 又愛面子 所以亂講話 覺得自己講的都是道理，但沒意識到他眼裡的奢侈行為 對女生來說只是日常，甚至還下修生活水準，1.要馬提升自己的能力。2.不要耽誤人家👍」「以前的拜金：要車、要房、要包；現在的拜金：白天用夜用衛生棉，一天用超過兩片衛生棉，我白天都用安睡褲，叫我拜鑽石女」「這個是拜金，還是貧富差距？現在的男生這麼窮喔」「謝謝說教男，我會繼續堅持己見」「我以為的拜金是：吃五星餐廳、背名牌包、只坐豪車，原來現在的拜金已經變成這樣了嗎」
Threads網友分享「羅漢腳心中的拜金女條件」
沒有買1送1就喝星巴克。
沒有用折價券就搭Uber。
1天用超過2片日用衛生棉，白天用夜用衛生棉。
吃摩斯漢堡。
迴轉壽司吃超過300元。
吃滷肉飯25元不會飽。
吃85度C的切片黑森林蛋糕。
用洗碗機。
吃飯沒AA。
做美甲。
飲料點中杯。
洗髮精用到最後沒有加水。
跑咖啡廳。
鹽酥雞兩人份點365元。
衛生紙用舒潔四層衛生紙。
不管店內價差，奢侈叫外送。
買沒打折的巧克力／全家霜淇淋。
喝35元礦泉水。
拉麵只買自己的。
訂閱單人Netflix，不用家庭方案。
電影都假日看，不看平日6折的。
看演唱會追星
貢丸湯一碗30，有5顆貢丸，兩人一碗多吃 一顆的人要A6元
買統一肉骨茶泡麵，不喝湯
