點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了
男女交往價值觀真的很重要！你對敗金的定義是什麼呢？有對情侶日前點了365元的鹹酥雞，沒想到，男生竟然狂念女友買太貴，還說這很敗金。有網友就盤點，這類羅漢腳男，認定的拜家女行為，竟然還有洗髮精用到最後沒加水、搭uber沒用折價券，還有喝瓶裝水等等都很奢侈。
米血、甜不辣、魷魚、各式炸物，再搭配九層塔，兩大盒鹹酥雞，光用看的就讓人口水直流，有對情侶下班後想解嘴饞，男生大方說要請客，最後結帳365元，回家後竟然把女友數落了一番，還罵對方很敗金，但在多數人眼裡，這價錢似乎很正常。
民眾：「不會（貴）啊我覺得剛好，不是吃東西要吃爽的嗎，錢花下去就對了啊。」
搭上時事哏，台南一家鹹酥雞店老闆可是活網仔，趁勢推出365敗金套餐，標榜一定讓你吃不完，有雞屁股、蔬菜、魚板、薯條等超過10種品項一次滿足。
事實上，原PO男友還一度在留言列出女方其他行為：「妳想原價喝星巴克，妳想獨享Netflix不找人分攤，妳想買不打折的巧克力，妳想鹹酥雞超過300元，不看平日6折電影要假日才去看，衛生紙用最貴的四層舒潔，不管店內差價奢侈叫外送，看場演唱會追星要花好幾千」，並表示諸如此類的小事應該都隨女友，反正花的也不是他的錢，「是我能力跟不上妳，對不起」。
另外也有網友列出一些被羅漢腳型男性，認為女性愛慕虛榮的行為，竟然還有1天用超過2片日用衛生棉。民眾：「他又沒來月經，又不知道我們要用多少。」
盤點部分男性認為的敗金女特徵，像是沒買一送一就喝星巴克、喝35元礦泉水、吃85度c切片蛋糕、去咖啡廳，甚至連個貢丸湯30元，多吃一顆的人也應該要多付錢。
民眾：「那我覺得這種人，也不用交了，因為我覺得連一顆貢丸也要計較，那後面生活不就會計較東計較西嗎。」
但這還不只限於吃喝，這類人連日常生活娛樂開銷，也要管像是洗髮精用到最後沒有加水，或是搭uber沒用折價券，再來是演唱會追星，但這些恐怕都踩到女性地雷。
民眾：「（追星）去買周邊，我就跟那小姐說，我每個都要一樣，他（對方）就說你為啥要買這麼多，那很貴，我說可是我就喜歡他啊，不然你帥到，讓我買你的周邊啊。」
畢竟談戀愛不是場理財遊戲，要是金錢價值觀相差太多，兩人相處下來恐怕也真的不會長久。
