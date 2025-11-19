點365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網全力挺 男5字道歉盼解封聯絡

點365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網全力挺，男稱「玩笑開過頭」盼解封聯絡。圖／翻攝自Dcard

一份鹹酥雞，竟成為壓垮一段感情的最後一根稻草！一名女網友近日分享下班途中買了附近新開的鹹酥雞，原本只是想和男友輕鬆吃宵夜，沒想到卻因點了「兩盒365元」，引發激烈爭吵，甚至被男友怒斥「拜金女」。事件引起網友熱論，如今女方宣布已提分手，許多網友見狀後都力挺放生。

兩盒鹹酥雞365元 男友狂念：你很「敗金！」

女網友在threads上表示，當時詢問男友要不要吃鹹酥雞，男友爽快答應並說要請客，她依照他想吃的品項加上自己想吃的，總共夾了365元的量，沒想到回家後男友卻開始不滿，不僅數落她「夾太多、太貴」，還說一般店家不到300 元就能買到一樣的量，話語間更直指她是「拜金女」。

原本下班就已經疲累的她，被他連續念了好幾分鐘，最後氣得直接說「不用你付了！」但男友仍不罷休，隔天起床又再度責怪她「浪費食物又浪費錢」。

細算後傻眼「有一半是男友點的」 出門買拉麵又被罵！

被指控「亂花錢」後，女網友拿出菜單一項項計算，包括：鹹酥雞有骨和無骨各小份100元、魷魚小份50元、米血1片10元、甜不辣小份30元、大黑輪20元、蛋餅皮15元、芋籤35元、高麗菜30元、米腸2條40元、蘿蔔糕10元與雞屁股25元，光是男友指定的品項就高達190元，加上自己想吃的，破300根本合理，但男友仍堅持「我已經設想好我們要吃的量，妳沒必要再多點」，讓她無言又心寒。事後證明這家新開的店份量比一般店家多，兩盒實際上是3至4人份，才會吃不完。

因為剩太多，男友隔天直接宣告午餐要吃剩菜，女方則選擇出門買拉麵，結果又被男友指責「不珍惜食物」、「浪費錢」，她無奈表示，我花自己的錢，還要被他指令。

「我不要再被PUA了！」 思考一天後決定分手

女網友週日思考一天後，便請假回同居處收拾行李並提出分手，甚至貼心轉帳2個月房租，讓對方有緩衝期。未料，男友第一時間不是挽留，而是質問她，直到她提到「之前借你的2萬元補習費何時要還？」，對方才支吾其詞並掛電話，從此沒再聯絡。

女網友無奈表示，交往3個月期間，自己月薪5萬多、男友4萬，兩人採AA 制，但她卻常被酸「愛喝星巴克很拜金」、「外送太敗家」、「買零食沒特價不節儉」，長期累積下來的情緒，終於在鹹酥雞事件爆發，這也讓她最終決定分手，直呼「我不要再被PUA了，我放生囉！留給其他適合的人去克服了。」（PUA「Pickup Artist」，即利用情緒勒索來控制、貶低或操縱他人的行為）

網友一致力挺「不是妳拜金，是他控制！」

消息曝光後，大批網友力挺女方，「不是妳敗家，是他自卑又控制」、「分手吧！我跟我老婆在家看場電影，我們鹹酥雞都直接點600，這種東西就是吃來開心的，又不是為了吃飽，吃不完丟垃圾桶就好了，會因為幾十塊跟你哭夭的伴侶 是怎麼跟他過日子」、「快分吧！光那句『我已經想好我們要吃的量』就可以預見妳未來悲慘的生活，除非你就愛這種控制狂。、「現在拜金女標準這麼低了嗎…」、「300多鹹酥雞是拜金？我不允許拜金女條件變這麼低欸！」、「自己出錢還被唸第二波，現在不分難道留著過年嗎？」

男稱「玩笑開過頭」道歉 盼女方解封聯絡

當事男方也公開回應，表示兩人已「和平分手」，並強調外界對他「欠錢不還」的指控並不屬實，男方澄清，女方先前提到的2萬元借款，其實早已告知會在明年1月歸還，但女方未於文章中提及。他表示，目前無法聯絡女方，希望對方能暫時解封LINE或FB，以便還款；若女方選擇不再往來、也不願收錢，他也會尊重。

他也為過去稱呼女方「拜金女」一事公開道歉，坦言「玩笑開過頭」，原本想用較輕鬆的語氣提醒女方節制消費，卻反而造成誤會，並承認自己沒有好好溝通，強調「那是她的錢，我不該干涉」。針對網路輿論，男方感謝理解他的網友，同時也抱怨有人惡意截圖他情緒性發言，「人非聖賢，孰能無過」。他也透露因家人住院，目前經濟吃緊，導致未能提前還款。

至於女方分手時補貼的2個月房租，他表示是基於兩人原先約定共同租1年，如今僅住半個月女方搬離，自己無力負擔全額房租，因此認為補貼「合理也感激」。此外，他也感嘆這段3個月的關係「雖短但珍貴」，坦言這次事件讓他重新思考未來擇偶方向，會選擇更適合自己的「節儉女孩」。

