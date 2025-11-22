民視

點365元鹽酥雞被罵！他列24條「拜金清單」網全看傻

民視新聞網

生活中心／張予柔報導

近期的熱門話題，有名女網友因為和男友一起買了兩大盒、共365元的鹽酥雞，竟被扣上「拜金女」的帽子，引起網路上熱烈討論。隨後有網友整理出一份「羅漢腳心中的拜金女行為」，內容離譜到讓大批網友傻眼，忍不住自嘲「原來我超拜金」，也讓「拜金」定義再度掀起熱烈討論。


點365元鹽酥雞被罵花很多！他列24條羅漢腳版「拜金女條件」全網傻眼
點365元鹽酥雞被罵花很多！他列24條羅漢腳版「拜金女條件」全網傻眼

有名女網友分享，自己因為點了365元鹽酥雞被男友罵花很多。（圖／翻攝自Dcard）

這名女網友在Dcard發文表示，下班打算順路買炸物，詢問男友後對方爽快答應並表示要出錢，並一起點了兩份鹽酥雞。沒想到回家後，男友大變臉嫌365元太貴、罵她「花很多」，讓她相當錯愕。貼文曝光後，引發網友熱烈回應，「現在拜金女標準這麼低了嗎」、「現在連下班後的鹽酥雞小確幸都已經是拜金女指標了嗎」、「人可以窮，但不能又窮又計較」、「把男友放轉轉回收吧」。

廣告

對此，有人整理出所謂「羅漢腳心中的拜金行為」，項目之多、標準之奇葩：

沒有買一送一就喝星巴克

沒有用折價券就搭Uber

生理期一天超過兩片衛生棉

吃摩斯漢堡

迴轉壽司吃超過300元

吃滷肉飯25元不會飽

吃85度C的切片黑森林蛋糕

用洗碗機

吃飯沒AA

做美甲

飲料點中杯

洗髮精用到最後沒有加水。

跑咖啡廳

鹽酥雞兩人份點365元

衛生紙用舒潔四層衛生紙

不管店內價差，奢侈叫外送

買沒打折的巧克力／全家霜淇淋

喝35元礦泉水

訂閱單人Netflix，不用家庭方案

電影都假日看，不看平日6折的

看演唱會追星

貢丸湯一碗30，有5顆貢丸，兩人一碗多吃一顆的人要付6元

拉麵只買自己的

買統一肉骨茶泡麵，不喝湯


點365元鹽酥雞被罵花很多！他列24條羅漢腳版「拜金女條件」全網傻眼
點365元鹽酥雞被罵花很多！他列24條羅漢腳版「拜金女條件」全網傻眼

這份「拜金清單」引起網友熱烈討論，紛紛自嘲「原來我超拜金」。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）

這份「拜金清單」傳開後，不少網友愣住，笑說「依照這標準，我好像也是拜金女欸，怎麼辦」、「我訂 Apple One、ChatGPT、YouTube Premium，瞬間成為敗家子」、「加水洗髮精才容易變質吧？怎麼會被拿來當標準？」更有女性指出生理用品根本不是奢侈品，「一天兩片怎麼夠？比起感染去看醫生花更大筆錢，不拿夜用才有問題吧」。也有人感慨，這些花費大多是女孩自己出的錢，「拜金是花別人的錢才叫拜金吧？自己買的憑什麼被數落」。甚至有人直白點破關鍵「不是拜金，是某些男生沒錢又愛面子，把正常生活硬講成奢侈」。

原文出處：點365元鹽酥雞被罵花很多！他列24條羅漢腳版「拜金女條件」全網傻眼

