點365元鹽酥雞被罵！他列24條「拜金清單」網全看傻
生活中心／張予柔報導
近期的熱門話題，有名女網友因為和男友一起買了兩大盒、共365元的鹽酥雞，竟被扣上「拜金女」的帽子，引起網路上熱烈討論。隨後有網友整理出一份「羅漢腳心中的拜金女行為」，內容離譜到讓大批網友傻眼，忍不住自嘲「原來我超拜金」，也讓「拜金」定義再度掀起熱烈討論。
有名女網友分享，自己因為點了365元鹽酥雞被男友罵花很多。（圖／翻攝自Dcard）
這名女網友在Dcard發文表示，下班打算順路買炸物，詢問男友後對方爽快答應並表示要出錢，並一起點了兩份鹽酥雞。沒想到回家後，男友大變臉嫌365元太貴、罵她「花很多」，讓她相當錯愕。貼文曝光後，引發網友熱烈回應，「現在拜金女標準這麼低了嗎」、「現在連下班後的鹽酥雞小確幸都已經是拜金女指標了嗎」、「人可以窮，但不能又窮又計較」、「把男友放轉轉回收吧」。
對此，有人整理出所謂「羅漢腳心中的拜金行為」，項目之多、標準之奇葩：
沒有買一送一就喝星巴克
沒有用折價券就搭Uber
生理期一天超過兩片衛生棉
吃摩斯漢堡
迴轉壽司吃超過300元
吃滷肉飯25元不會飽
吃85度C的切片黑森林蛋糕
用洗碗機
吃飯沒AA
做美甲
飲料點中杯
洗髮精用到最後沒有加水。
跑咖啡廳
鹽酥雞兩人份點365元
衛生紙用舒潔四層衛生紙
不管店內價差，奢侈叫外送
買沒打折的巧克力／全家霜淇淋
喝35元礦泉水
訂閱單人Netflix，不用家庭方案
電影都假日看，不看平日6折的
看演唱會追星
貢丸湯一碗30，有5顆貢丸，兩人一碗多吃一顆的人要付6元
拉麵只買自己的
買統一肉骨茶泡麵，不喝湯
這份「拜金清單」引起網友熱烈討論，紛紛自嘲「原來我超拜金」。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）
這份「拜金清單」傳開後，不少網友愣住，笑說「依照這標準，我好像也是拜金女欸，怎麼辦」、「我訂 Apple One、ChatGPT、YouTube Premium，瞬間成為敗家子」、「加水洗髮精才容易變質吧？怎麼會被拿來當標準？」更有女性指出生理用品根本不是奢侈品，「一天兩片怎麼夠？比起感染去看醫生花更大筆錢，不拿夜用才有問題吧」。也有人感慨，這些花費大多是女孩自己出的錢，「拜金是花別人的錢才叫拜金吧？自己買的憑什麼被數落」。甚至有人直白點破關鍵「不是拜金，是某些男生沒錢又愛面子，把正常生活硬講成奢侈」。
原文出處：點365元鹽酥雞被罵花很多！他列24條羅漢腳版「拜金女條件」全網傻眼
中常委高喊「統一、回歸祖國」！遭國民黨停職怒嗆：沒說武統
中國氣炸禁日水產！沈有忠警告：下一步恐逼日本「做1事」
不甩中國通緝令！沈伯洋現身ICC霸氣嗆：台灣不會怕
