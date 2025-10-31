黨中央出手了！發言人挺林岱樺…卓冠廷被關切「有黨職禁止上台造勢」

記者陳思妤／台北報導

新北市議員卓冠廷身兼民進黨發言人（圖／民進黨提供）

民進黨高雄市長人選將進行初選，未料，外交部長、正國會掌門人林佳龍29日在臉書公開表態支持民進黨立委林岱樺，誇她「有為有守，不貪不取」。正國會的民進黨發言人卓冠廷、民進黨立委王義川也跟進力挺，還宣傳本週六（11月1日）於高雄岡山舉辦的造勢活動。據了解，此舉引起各派系不滿，黨中央出手告誡林佳龍「政務官不宜」介入初選，卓冠廷也被民進黨秘書長徐國勇關切，要求有黨職的他當天不能上台。

民進黨內有意挑戰高雄市長選戰的包括，新潮流系的賴瑞隆與許智傑、正國會的林岱樺，以及獲湧言會支持的邱議瑩。然林岱樺受到助理費案爭議，恐怕會喪失初選的資格。林岱樺則強調，自己禁得起嚴格檢驗，還宣示「要用生命捍衛清白」。然而，林佳龍29日晚間突然在臉書發文力挺林岱樺，大讚她深耕基層、勤政愛民、有為有守、不貪不取，還邀請大家參加林岱樺週六在岡山的造勢晚會，而王義川、卓冠廷等人也跟著發聲力挺。

此舉不僅引起許多民進黨支持者炸鍋，留言怒轟「別鬧了」，據了解黨內各派系也相當不滿，黨中央更是出手告誡林佳龍，「政務官不宜」介入初選。而根據林佳龍轉發的圖片，當天造勢來賓包括民進黨立委王義川、陳秀寶、黃秀芳，還有身兼發言人的民進黨新北市議員卓冠廷。

據了解，徐國勇看到消息後，立即關切卓冠廷，要求對方說明，黨中央認為雖然沒有明確規範，但中央黨部應該保持中立，卓冠廷的身分不適宜，憂心擔任發言人的他若上台支持林岱樺，會被認為是黨中央的立場，因此要求卓冠廷屆時不能上台。而卓冠廷也同意當天若到現場，只會到後台。

