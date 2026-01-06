黨中央協調宜蘭選舉「時間已過」？吳宗憲：未接獲通知、不多詢問

有意代表國民黨參選2026宜蘭縣長的立委吳宗憲（中），6日表示為了避免「球員兼裁判」，他都沒有主動去向黨中央了解相關消息，目前也尚未接獲黨中央協調的通知。（丁上程攝）

2026宜蘭縣長選戰，國民黨內有立委吳宗憲及縣議會議長張勝德有意爭取出戰。不過宜蘭縣黨部114年12月27日邀集兩人協調，但兩人立場堅定接不願退讓，最後決定由黨中央在10天內協調。吳宗憲6日表示，為了避免「球員兼裁判」，他都沒有主動去向黨中央了解相關消息，目前也尚未接獲黨中央協調的通知。

宜蘭縣黨部主委林明昌日前邀集吳宗憲、張勝德、前立委楊吉雄、前副縣長林建榮，及張勝德的父親、前議長張建榮等人，經1小時半閉門會議後，並未決定採用民調，也沒有協調出誰參選。林明昌強調，大家都很有誠意要合作，不管最後提名誰，另一方會全力支持，已報請黨中央在10天內召開協調會。

而距離上次黨部協調會議後已經過10天時間，吳宗憲6日上午表示，目前尚未接獲黨中央通知，自己也抱持著「不要球員兼裁判」的態度，並未主動向中央了解相關消息。至於針對黨中央稱藍營會在2月確定人選，3月進入藍白整合程序，吳也強調目前還不知道要怎麼做，但很清楚一個點就是黨主席曾經說過，她希望各地的候選人都能夠協調、協調、再協調。

吳宗憲說，他至今都秉持著「國民黨是一個團結的政黨」，雖然宜蘭地方日前有出現一些耳語，但他也不從來不會去追究是誰放的消息，也再三要求自己的團隊不要去亂放話，「我們不會做任何人身攻擊，這是我對自己人格的要求。」

