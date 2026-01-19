黨中央必須出快刀！藍營三縣市交班拉警報

民進黨南部兩都人選陸續確認並逐步整合，國民黨卻在新北市、台中市、新竹縣等關鍵縣市的提名作業仍未定案。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳示警，國民黨目前面臨內外交迫的困境，若黨中央無法對外另闢戰場、對內快刀斬亂麻處理提名問題，年底選舉風險將大幅提高。

國民黨中央黨部。（圖／中天新聞）

鈕則勳18日在臉書粉專發文指出，綠營南部兩都人選已經確認，雖然台南由立委陳亭妃勝出，未必完全符合總統賴清德的意向，但愈戰愈勇的陳亭妃確實增加了國民黨立委謝龍介的挑戰難度。他表示，綠營在高雄也已全面整合，高雄市長陳其邁為了政治前途，勢必會穩住綠營立委賴瑞隆的態勢並全力輔選，因此藍軍要拿下南部兩都依然困難重重。

文化大學教授鈕則勳。（圖／資料照）

在新北市部分，鈕則勳表示，藍營不僅對近期民進黨的攻勢捉襟見肘，內部選舉問題更讓基層壓力爆棚。新北市內部機制仍未確定，還需要與民眾黨整合推出人選，讓民進黨立委蘇巧慧能以逸待勞，甚至連前行政院長蘇貞昌也出馬輔選，綠軍已開始強攻。他也提到，民眾黨前主席柯文哲批藍又打綠，當然也是想獲取更多籌碼與藍營談判。

台中市原本是國民黨優勢選區，但國民黨籍立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔日前協調破局。鈕則勳指出，即便台中市長盧秀燕希望1月底決定人選，黨中央仍按兵不動、態度曖昧。情勢除了檯面上的江啟臣、楊瓊瓔對決，更上綱到盧秀燕與黨主席鄭麗文的博弈與盤算，情勢更為複雜。

新竹縣的情況同樣不樂觀。鈕則勳表示，參選人之一的國民黨立委徐欣瑩對7成民調加3成黨員投票的初選制度非常不滿，已埋下衝突因子，稍一不慎，新竹縣也可能大意失荊州。

