黨中央提名賴瑞隆戰高雄！陳其邁親薦「第一名立委會是第一名市長」...賴瑞隆諾「四個第一」：開創下個黃金十年

民進黨今（21）日正式提名綠委賴瑞隆參選高雄市長，高雄市長陳其邁也親自至提名記者會推薦賴瑞隆，表示相信第一名的立委也會即將成為第一名的市長，擦亮民進黨執政招牌」；賴瑞隆則對市民許下「四個第一」的承諾，承諾團結、專業、市政、高雄第一，與市民攜手開創高雄下一個嶄新黃金十年。

陳其邁致詞時表示，高雄過去謝長廷、葉菊蘭、花媽、還有他任內，最重要工作就是能不斷創新、擦亮民進黨執政招牌，前總統蔡英文、總統賴清德於國家整體戰略中的半導體S廊帶落在南台灣，南台灣未來是引領台灣，不管在產業還是區域均衡，都是重中之重。

陳其邁強調，尤其高科技產業、演唱會經濟、旅遊，都是民進黨中央和蔡賴總統不斷支持地方發展，而近日在賴總統領導下，我國跟美國關稅談判也獲得不錯成果，都一再證明從地方到中央，民進黨都是會做事、肯做事，也最能帶領台灣前進的政黨。

陳其邁說，2026面臨挑戰、但高雄進步不能停要衝刺，他很開心能接棒的賴瑞隆委員即將要承擔重任，拜託所有高雄市民支持，賴瑞隆擁有完整歷練豐富經驗，也最了解高雄，過去不管在地方服務、或是在國會問政，都是第一名的立委、「我相信第一名的立委也會即將成為第一名的市長，擦亮民進黨執政招牌。」

賴瑞隆致詞時則說，高雄是一座偉大的城市，有最理性無私、豪爽熱情的市民。也因為大家的栽培，讓他這個出身基層的勞工之子，有機會用人生最精華的二十年，為這片他摯愛的土地全力以赴。

賴瑞隆提及，這些年他親眼見證高雄脫胎換骨，也親身參與城市從「被忽略」到「被看見」、從「承擔」走向「遠見」的每一刻。高雄就像是台灣的縮影，更是一座充滿無限可能的夢想城市。有壯闊的山海河港，有繁華的城市，也有淳樸的農村；有原鄉文化、客庄人情，有扛起台灣基礎的傳產、工業，也有支撐國家起飛的金融、商業，更有讓世界看見的智慧科技產業。

「我深知，要治理這樣的城市並不容易」，賴瑞隆說，但歷任市長一棒接一棒，用遠見與格局，為高雄不斷創造驚喜。從世運會、駁二、高流到演唱會經濟，從愛河整治、黃色小鴨到亞洲新灣區，每一步，都是高雄人共同的驕傲。始終相信一座城市的競爭力，取決於首長的執行力；一座城市的發展力，來自首長的創意力。



賴瑞隆強調「選對的人，城市就會堅定走對的路」，他也是在這樣的團隊與歷練中成長。二十年前在市府任職服務，和公務團隊一起舉辦世運會、爭取黃色小鴨、打造演唱會經濟、推動港灣轉型，與這座他最深愛的城市一起成長。

賴瑞隆再說，距離2026年大選只剩十個月，今天他向各位許下「四個第一」承諾。第一是團結第一，他會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人。

第二是專業第一，他重視專業，匯聚「大團隊」，與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景；第三是市政第一，未來他依然會秉持從政初心，聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇；第四是高雄第一，未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先，讓熱愛的高雄更好。

賴瑞隆表示，高雄人勤奮認真，遇到困難堅持理想，得到肯定更加謙卑，面對未來穩健前行，他要用這樣的精神、誠摯的情感、專業的成績，與市民攜手開創高雄下一個嶄新黃金十年，「心若定，高雄一定贏；路若明，高雄向前行」。

（圖片來源：放言記者拍攝）

