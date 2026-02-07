黨中央洩3月最後1週民調還喊「沒說哪3天」 江啟臣嘆：白紙黑字很清楚

記者陳思妤／台北報導

國民黨6日宣布，稱經過充分溝通和說明後，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆已簽署協議，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。但江啟臣隨即發聲，明顯違背他簽署的協議中不公布民調時間等相關事項，對此，國民黨又稱，是說明在最後一週，沒有公布三天執行作業的檔期。對此，江啟臣今（7）日說，照白紙黑字就可以避免無謂的爭議，且他沒有參加第二次協調，無所謂在3月最後一週完成民調執行的共識。

國民黨昨天宣布，有關台中市長提名乙事，經過充分溝通和說明後，二位有意參選同志皆已簽署；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集二位有意參選同志挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。

然而，江啟臣隨即發聲公布簽署的協議內容，包括同意不對外公布民調時間、機構等相關事項。且他在1月16日雙方及黨中央出席協調外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

對此，國民黨組發會則稱，組發會是就未來民意調查作業的時程對外界做一說明，協議事項中所提的三月底，亦即三月的最後一週，並沒有公布民調機構和民調日期，合乎協議事項內容。來等二位有意參選同志挑定三家民調機構，並和上述機構協調三天執行作業的檔期，依照協議事項規定執行日期並不會對外公布。

針對黨中央的說法，江啟臣今天受訪時無奈說，白紙黑字都很清楚，大家可以去看他公布的簽署內容，收到黨中央的提名協議事項後，他很慎重也尊重黨中央，所以在第一時間簽完名後回覆，這是2月1日的事情，而昨天是2月6日。

江啟臣也說，他沒有參加所謂第二次的協調，只有參加一次協調會時間就是1月16日，其他有沒有協調他不知道，也沒被告知，所以昨天看到黨中央新聞「我們當然很詫異」，因為跟內容是有出入的，他簽署的所謂協議內容寫很清楚，就是3月底前執行所謂的民意調查，而且不公開民意調查的日期跟機構等相關事項。

江啟臣直言，昨天新聞訊息寫是3月底最後一個禮拜，「所謂的3月底前跟3月最後一個禮拜，意義是完全不一樣的，我想這大家都很清楚」，3月底前不會只有3月25日到3月31日這週，即便所謂民調期間不是民調日期，那也不符合3月底前的定義，這是相當清楚。

江啟臣說，既然雙方都簽名畫押了黨中央提供的提名協議事項，「大家就照白紙黑字來進行就好了，自然就可以避免無謂的爭議」。他也要再次對外聲明，自己沒有參加第二次協調，無所謂達成說在3月25日到3月31日完成民調執行的共識。

