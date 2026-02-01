黨中央盼市長提名僵局2月初解套 江啟臣合體胡志強暢談台中發展藍圖

立法院副院長江啟臣（左），與前台中市長胡志強（右）同台暢談城市治理與淨零永續藍圖。（圖／翻攝自江啟臣臉書）

角逐國民黨提名參選年底台中市長的立法院副院長江啟臣，1月31日舉辦「台灣旗艦城—未來台中」系列論壇，邀請前台中市長胡志強同台對談，聚焦城市「智」理與淨零碳排的永續發展路徑。會中江啟臣也致贈新年春聯致意，期盼在前輩經驗傳承下，打造台中成為國際性的「永續旗艦城」，並樹立永續城市的國際標竿。

國民黨備戰年底縣市長選戰，卻在台中市長提名上陷入僵局，有意參選的江啟臣、楊瓊瓔先前進行首次協調未果，引發基層焦慮。台中市長盧秀燕原盼黨內能於1月底前拍板，但適逢立法院會期結束前法案清倉，兩人難以抽身，進度受阻。首次協調破局後，江、楊各自勤走基層爭取支持，並等待第二次協調；盧秀燕1月25日也喊話，初選時間不宜超過2月中，若協調仍無法取得共識，就應儘速啟動初選，以免壓縮競選時程。國民黨副秘書長李哲華則透露，目前黨中央與兩名擬參選人保持密切溝通，「或許在2月6日之前就會有好的結果」。

在提名未定之際，江啟臣近日舉辦「台灣旗艦城—未來台中」系列論壇，邀請前台中市長胡志強、前台中縣副縣長張壯熙，以及永續發展、淨零碳排專家與會，共議城市「智」理與淨零永續路徑。江啟臣表示，要讓台中成為國際性的「永續旗艦城」，並朝永續城市的國際標竿邁進。

江啟臣也在會中致贈賀歲春聯給胡志強。江啟臣指出，台中市是六都中條件相對完備的城市，具備從幸福城市邁向國際旗艦城市的競爭力；而製造業更是台中發展的底氣，須透過轉型升級與國際訂單挹注，讓中小企業看見獲利前景、帶動城市競爭力，實現「美好的台中將啟程」願景。

