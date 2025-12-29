黨主席欽點李四川戰新北 劉和然說話了

對於黨主席鄭麗文明說2026新北市長將徵召李四川參選，劉和然表示，相信黨一定會適時依照公開透明程序做出決定。（圖：劉和然臉書）

國民黨主席鄭麗文今天（29日）接受中廣「千秋萬事」主持人王淺秋專訪表示，國民黨在新北市長部分「應該不致於走到初選」，透露將在明年徵召台北市副市長李四川參選；同樣也有意爭取代表藍營出馬的新北市副市長劉和然表示，身為國民黨員，他當然會尊重機制、團結在野、並以勝選為目標；劉和然直言「李四川在台北市有很重的任務」；他自己「也在新北市守護404萬市民」，現在「一人服務一市」，也相信黨一定會適時依照公開透明程序作出決定。

劉和然說，人生的賽道都是自己按照自己的速度在配速，就像跑馬拉松，每個人都有自己的節奏，不必被別人的步調影響。他強調，新北市是全國人口最多、結構最複雜的城市。不是實習場，也不能有空窗期，想要服務新北，必須對城市有深度了解、對市民有同理心。

劉和然說，李副市長在台北市有很重的任務，他自己則是在新北市守護404萬市民。現在是「一人服務一市」，目標都是為了雙北生活圈的便利。劉和然強調這是「專業分工」，大家各就各位，把當下的事做好，就是對黨、對市民最好的交代。劉和然形容他和李四川是在不同位置上，為同一個生活圈努力。只要心在市民身上，就不存在時程快慢的問題。（張柏仲報導）