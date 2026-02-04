黨主席甫卸立委職務後如願「幹大事」！ 民眾黨徵召黃國昌參選新北市長

（圖／翻攝自台灣民眾黨Facebook）





現任台灣民眾黨黨主席黃國昌，近日依該黨創黨暨前黨主席柯文哲訂下的「不分區立法委員2年條款」政策，卸任不分區立委既黨團總召身分後，一如先前表態與佈局，今（4）日確認由民眾黨徵召，將參選2026新北市長。由於藍綠白在新北市長人選方面，中國國民黨尚未定調，民主進步黨已先確認由立委蘇巧慧參選。至於新北市長選情未來會否出藍白合共抗綠營，或是形成三角督局面，仍有待情勢進一步發展。

民眾黨稍早宣布，該黨中央委員會通過選舉決策委員會舉薦，徵召台灣民眾黨黨主席黃國昌參選2026年新北市長。

黃國昌指出，每位候選人披上台灣民眾黨的戰袍，就要秉持該黨「共容、共融、共榮」的核心理念，勇往直前、全力奮戰，努力讓台灣變得更好，相信每位具備深厚的專業素養，擁有服務熱誠的夥伴，未來都能持續深入地方、傾聽民意，以最大的努力和誠意完成民眾託付，透過實際行動與政策促進地方發展、增進人民福祉。

黃國昌也強調自已在新北市長的選舉，天天都在追趕跑跳碰「追求更好、趕行程、跑基層、跳脫框架、碰民意」，全力以赴突破傳統政治窠臼，展現說到做到的執行力，會以具體的行動帶給新北市民一個不一樣的新北，讓市民朋友為新北感到驕傲。而面對在野合作也始終秉持最大風度，黃國昌表示，不論是黨內提名初選或是政黨彼此競合，所有良性競爭都是民主的展現，每位有志之士都該正面迎戰，展現優勢、證明自己是最好的人選、成為人民最好的選擇。

