黨主席真忙？藍營彰化喬不定「傳基層拱黃國昌親征」 本人突表態了

民進黨積極布局年底的九合一大選，多縣市人選已底定；反觀國民黨內鬥不斷，新竹縣、台中市、彰化縣光初選制度就吵不停。另一方面，藍白如何整合也備受外界關注，民眾黨主席黃國昌日前坦言，確實有點擔心目前狀況，並稱彰化「沒道理不能夠守下來」，甚至基層已經傳出力拱他「御駕親征」的聲音。對此，黃國昌今（7）日表示，該說法是「厚愛了」。

國民黨彰化縣長人選卡關，不僅藍委謝衣鳯與胞弟、彰化縣議長謝典霖「姊弟相爭」；前立委柯呈枋、前彰化副縣長洪榮章同樣表態有意參選，不過黨中央至今仍未公布協調機制，令基層相當憂心。民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭日前更坦言，「看不太懂是否真心想贏」。

事實上，黃國昌也曾就此問題，向國民黨主席鄭麗文表達關切，並說「以彰化來講，沒有道理不能夠守下來」。而温宗諭透露，基層已經傳出聲音，若整合沒有下文，期盼黃國昌能親自出戰縣長大位。

至於民眾黨中央是否收到「御駕親征」的消息？黃國昌今日回應，「沒有啦，這樣子說是厚愛了」，他現在最重要的工作，就是爭取更多新北市民的支持，專心在新北市長的選務上。

