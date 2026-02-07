黨主席「金釵」初選輸給路人甲！四叉貓酸：黃國昌變票房毒藥

民眾黨新北三蘆選區議員初選，周曉芸（右二）爆冷輸給陳彥廷。圖／翻攝自周曉芸臉書

民眾黨主席黃國昌打算競選新北市長，而黃國昌的子弟兵周曉芸日前因為空降引發爭議，最終前民眾黨發言人李有宜宣布退黨。如今周曉芸在議員初選民調時被爆冷擊敗，打敗她的對手是被形容為「路人甲」的陳彥廷。對此，網紅四叉貓劉宇席表示，「黃國昌已經變成票房毒藥」。

民眾黨本週進行議員初選，黃國昌子弟兵「四大金釵」的周曉芸競爭新北三蘆選區，結果周曉芸意外輸給被形容是「路人甲」的對手陳彥廷，周曉芸已提出申覆。對此，四叉貓6日在臉書發布貼文，表示「黃國昌的四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部」。

四叉貓接著說，新北三蘆的李有宜就被周曉芸逼走，「結果今天民眾黨的黨內初選民調出爐，黃國昌加持的周曉芸輸給完全沒露面的路人」，他更直呼黃國昌已經變成票房毒藥，「結果周曉芸輸了還想翻桌，有沒有這麼難看呀」。

7日黃國昌在受訪時透露，選決會在最後面試的時候有見過陳彥廷本人，他強調民眾黨會按照制度來走，而當事人也有提出申請複查，最終的結果都會按照制度走，而複查是由外部諮詢的專家進行處理，就會尊重專業。

另外，問及是否很驚訝？黃國昌表示，「其實我昨天很忙啦」，但他坦承得知結果後有點驚訝，但為了昭公信都會按照制度走，「如同我所說的，這不是少數一兩個人可以決定的事情」。



