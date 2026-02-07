黨主席「金釵」空降！初選民調輸路人甲 四叉貓酸：黃國昌已變票房毒藥

政治中心／施郁韻報導

被形容是黃國昌「金釵」之一的周曉芸，在議員初選民調時輸給對手陳彥廷。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

民眾黨正式徵召黨主席黃國昌競選新北市長並打出「新北，我來」這樣的簡潔口號。被形容是黃國昌「金釵」之一的周曉芸，沒想到在議員初選民調時，輸給被形容是「路人甲」的對手陳彥廷。對此，網紅「四叉貓」劉宇席直言「這次黃國昌已經變成票房毒藥了吧！」

據《FTNN新聞網》報導，周曉芸被視為黃國昌子弟兵，日前才因為「空降」爭議，與曾在當地競選立委的李有宜爆出衝突，最終李有宜宣布退出民眾黨。

民眾黨三蘆地區議員初選民調於2月4日至5日進行，報導指出，《FTNN新聞網》報導，初選民調結果，周曉芸以些微差距輸給陳彥廷，周曉芸已提出申複。

「四叉貓」劉宇席在臉書發文表示，黃國昌四大金釵到處空降，專門擠走在地深耕的民眾黨幹部，李有宜被周曉芸逼走，結果初選民調結果，周曉芸竟然輸給完全沒露面的路人，「這次黃國昌已經變成票房毒藥了吧！周曉芸輸了還想翻桌，有黨主席當靠山就是不一樣，有沒有這麼難看呀？」引起網友議論。

