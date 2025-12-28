黨代表大會前夕 金正恩頻秀北韓軍事力量

北韓領導人金正恩（中）。（圖／達志／美聯社）

北韓官媒《朝中社》（KCNA）於29日報導稱，該國領導人金正恩28日親自監督了1場遠程戰略巡弋飛彈的發射演練。此次發射，是金正恩近期密集公開行程中的最新活動，顯示北韓領導層試圖在2026年初召開的重要黨代表大會前，強調國家在軍事與經濟領域的發展成果。該次大會將制定北韓未來5年的發展藍圖。

據《路透社》援引《朝中社》報導指出，當巡弋飛彈依照預定軌道飛行，並穿越朝鮮半島（Korean Peninsula）西側海域上空精準命中目標時，金正恩對此表達滿意。

金正恩表示，定期「檢驗朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）核嚇阻力量各組成部分的可靠性與快速反應能力……是1項負責任的演練」，並指出該國「正面臨各種安全威脅。」《朝中社》也引述金正恩的說法強調，北韓將持續傾注全部努力，推進其核作戰力量的發展。

此次28日的飛彈發射，緊接在《朝中社》上週的另1個報導之後。該報導透露，金正恩與被外界視為可能接班人的女兒金主愛，一同視察了1艘核動力潛艦的建造工程，並親自監督了遠程地對空飛彈的試射。《朝中社》另指出，金正恩28日也出席了1座造紙廠的落成典禮。

在過去1個月內，金正恩頻繁出席多項設施的啟用活動，包括工廠與飯店等。報導指出，在預計於2026年初召開的朝鮮勞動黨（WPK）第9次代表大會之前，北韓正加速完成現行的「5年計畫」發展目標。

