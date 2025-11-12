黨內也不滿！鄭麗文追思共諜惹議 連勝文指1事：我沒辦法
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導
國民黨主席鄭麗文先前赴馬場町紀念公園，出席紅統團體舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，然而追思對象竟包含中共安插政府的「密使一號」吳石，消息一出藍營內部輿論抨擊。對此，國民黨前副主席連勝文今（12）日受訪則強調，「但我個人沒辦法去台北市忠烈祠紀念為中華民國前輩的同時，也祭拜當年內戰共軍的諜報人員，我沒辦法」。
針對民進黨立委沈伯洋被中國揚言全球通緝，總統賴清德則喊話韓國瑜率跨黨派立委聲援，連勝文今日受訪則表示，理論上來講，賴清德應該有權利調動軍隊、情報人員、國安系統保護國民，「我覺得賴清德把責任推給韓國瑜身上，這是非常奇怪的事情」，如果作為總統有這麼大的權力，可以調動軍警特還無法保護自己人，是不是總統換人做比較好一點。
此外，面對黨主席鄭麗文追思共諜吳石，連勝文則說，中國如果要紀念自己的情報人員是他們的事情，這點表達尊重，「但我個人沒辦法去台北市忠烈祠紀念為中華民國前輩的同時，也祭拜當年內戰共軍的諜報人員，我沒辦法」。
不過，連勝文稱，民進黨過去也同樣祭拜這些人，自己也搞不清楚民進黨邏輯，因為過去民進黨也祭拜這些受難者，其中也包括中共情報人員，「我搞不清楚他們的邏輯，但我自己不會這樣做」。
