黨內互打！應曉薇爆參加公祭「違停」 鍾小平：黨內要團結

國民黨籍台北市議員應曉薇，昨(9)日在個人臉書發文，並附上1張違規停車的照片，直指違停的人就是同黨籍、同選區的議員鍾小平。應曉薇表示當天是公祭，民意代表都應該要遵守交通規定。但即便應曉薇說要向交通大隊檢舉，但鍾小平表示沒有被檢舉，還喊話希望黨內團結。

雖然照片有點模糊，但還是可以看到，一輛白色轎車停在一旁，當時正有人下車，國民黨台北市議員應曉薇臉書發文，指名道姓說鍾小平官威太大了吧，要請交通大隊依法開罰。

實際回到現場，應曉薇指控的地點，就在第二殯儀館外，這邊整排都是禁止臨時停車的紅線，但雖然應曉薇聲稱已經檢舉...，台北市議員(國)鍾小平說：「說說而已沒有檢舉沒收到，呼籲團結。」

鍾小平呼籲團結，畢竟兩人同黨籍同選區，但這篇文控訴的點可不只這，應曉薇還直言鍾小平欺負前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹。台北市議員(國)鍾小平說：「聲援黃呂要去找地檢署，有黑函就拿出來。」

面對指控見招拆招，畢竟兩人都在選區深耕多年，鍾小平今日整天在選區不同地方，請獸醫師免費幫狗狗施打狂犬病疫苗，身為5屆議員老將選民服務依舊扎實，就怕這個變數衝擊藍營。

應佳妤近期勤走地方，媽媽應曉薇也說都獨立安排，外界關心應佳妤是否代母出戰2026議員選舉，牽動中正萬華布局，如果真的交棒給女兒，應曉薇與鍾小平的新仇舊恨，恐怕也將延伸到下一代。

