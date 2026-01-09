即時中心／徐子為報導



國民黨籍台北市議員應曉薇涉入關說京華城容積弊案，近日獲交保，外界關注她是否還會再戰2026拚連任市議員，或是交棒給女兒應佳妤。不過，應曉薇今（9）天稍早爆料，嗆京華城弊案的揭弊人、同黨市議員鍾小平參加公祭違規停車，並嘲諷鍾「官威太大了吧」。





應曉薇在臉書發文，先是聲援黃呂錦茹，懇求法院讓她解除電子監控，接著話鋒一轉，直接點名鍾小平「你官威太大了吧！每位民意代表參加公祭都規矩停車，只有住木柵的你違規停車加擋住專車險象重生，你是個好民代嗎？」並對鍾喊話嗆聲「你的專長就是對他人偷拍，偷錄影、按鈴申告，我回敬你，你的操守何在？」



應曉薇也對北市府喊話，請交通大隊依法開罰鍾小平，文末嗆鍾小平「你再欺負黃呂主委試試看，全黨唾棄你」。

廣告 廣告







《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／黨內互打！應曉薇爆料「鍾小平參加公祭違規停車」 諷「官威太大了吧」

更多民視新聞報導

七期虐殺案一審出爐！檢：如待宰牲畜 國民法官判主謀無期、2幫凶各逾12年

蔣介石日記自曝早洩等黑歷史、網笑喻「百年前D槽外流」 北市府回應了

快訊／板橋不明男子灑汽油自焚 波及民眾及消防隊員

