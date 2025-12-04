黨內互打！林俊憲轟「跑票叛黨」 陳亭妃嗆：搬石頭讓總統擔

民進黨台南市長黨內初選，立委林俊憲與陳亭妃砲火猛烈，林俊憲日前受訪問時，直言「總統賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良」？掀出叛黨事件造成民進黨重大傷害，對此陳亭妃舉辦政見發表記者會時也回擊，議會的事跟立法院有什麼關係？並表示林俊憲一直搬石頭讓總統擔。

政見發表會納入提問環節？陳亭妃反對、林俊憲堅持加入

大談政見藍圖，拋出願景規劃，陳亭妃爭取提名參選台南市長，然而黨內初選逼近，對手林俊憲也出招翻出她的黑歷史，直指她和郭信良過去曾在2次議長選舉跑票叛黨，這其實是對民進黨在地方非常大的傷害；對此陳亭妃反擊，議會的事跟立法院有什麼關係，「你一直在搬石頭讓賴總統擔」。

綠營台南市長初選，「妃憲之爭」越打越激烈，政見發表會是否納入提問環節，兩人意見不同，陳亭妃反對，但林俊憲堅持加入，他認為候選人有政策發表，當然需要有提問，「是真材實料還是空心草包，試一下就知道了嘛」。

陳亭妃則說，如果沒有提問是兩人可以講30分鐘，她需要的是時間，強調「做市長要被質詢，絕對不會怕被提問」。

「妃憲大戰」煙硝味 陳水扁挺：期待台南誕生首位女市長

陳亭妃拚拋政見發布宣傳影片，背後也有大咖相挺，前總統陳水扁說期待台南誕生第一位女市長，「用輪的也應該要輪到她做市長，她絕對有這個資格」，完成民主勝地最後一塊拼圖。「妃憲大戰」劇情不斷湧現，南市長初選煙硝味濃厚。

台北／陳可親、班瑪旺嘉 責任編輯／張碧珊

