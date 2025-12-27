黨內初選倒數蔡易餘市場爭取支持 黃捷、吳沛憶同框拍片力挺

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】民進黨嘉義縣長黨內初選進入倒數，參選人蔡易餘立委持續走訪嘉義縣18鄉鎮市各大菜市場拜票。今清晨天未亮，即在辦公室呂文正主任等團隊陪同，前往東石先天宮及六腳蒜頭菜市場向鄉親問候爭取支持。又在同黨立委黃捷、吳沛憶等人，與蔡易餘同框拍片，展現年輕世代相挺打拚。

蔡易餘立委在呂文正主任等競選團隊陪同，今天早上到東石先天宮市集、六腳蒜頭糖菜市場，一攤一攤的向鄉親們拜票問早。蔡易餘等人隨時提醒長輩們要注意保暖。蔡易餘表示，雖然天氣很冷，但沿途聽到鄉親不斷喊「易餘加油！」，讓他備感溫暖、越走越有力。他再度呼籲，明年1月12日至17日晚上6點半到10點，請鄉親幫忙「顧電話」，接到嘉義縣長初選電話民調時，懇請「唯一支持蔡易餘」。

同黨且來自六腳鄉女兒的高雄市立委黃捷，及台北市立委吳沛憶，也與蔡易餘同框拍攝公開「唯一支持蔡易餘」影片，力挺蔡代表民進黨出戰嘉義縣長，展現年輕世代相挺打拚的力量。黃捷指出，自己是六腳鄉的女兒，對嘉義縣有深厚情感，這次縣長初選，她特別希望看到真正了解地方，為人民打拚的年輕世代蔡易餘出線，她也強調蔡易餘有行動力、有執行力，拜託嘉義鄉親在初選民調中力挺蔡易餘出線。

吳沛憶則說，蔡易餘是她所認識最有經驗、最資深、也最熟悉第一線實務運作的七年級生戰將。蔡易餘從基層服務一路走來，最了解地方需求，也長期照顧農漁民，是年輕世代中難得兼具經驗與行動力的代表，請大家讓蔡易餘順利通過初選，為嘉義縣繼續打拚。