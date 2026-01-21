黨內初選民調三七制 鄭麗文：不會改變規則

▲國民黨主席鄭麗文說，不會為誰改變規則。（圖／記者林怡昕攝，2025.01.21）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選逼近，國民黨縣市首長提名卻卡關，新竹縣立委徐欣瑩、副縣長陳見賢對初選機制沒共識，就連台中立委江啟臣、楊瓊瓔也陷入同樣窘境，引發基層炸鍋。對此，國民黨主席鄭麗文今（21）日重申，協調不成就初選，而黨內初選規則就是70%民調、30%黨員投票，「不會因為任何一個人特殊的需要，而改變這個遊戲規則，否則每一個縣市都有特殊的要求，制度就蕩然無存」。

鄭麗文今天在中常會上指出，黨內正在進行全國縣市長的提名作業，有些地方有非常激烈的競爭，國民黨會一改過去大家認為的醬缸文化，全黨上下都希望國民黨能夠跟過去不一樣，最重要的就是遵守制度、按照制度來的政黨，「大家願賭服輸，沒有內定人選、沒有黑箱作業，更重要的是因為公平的遊戲規則，才是奠定未來黨團結的最重要的基礎。」

鄭麗文強調，第一，黨有完整規定，選舉一定有初選辦法，但是遇到選舉當然會有各種的考量，在選舉進行初選之前，如果可以協調的話，就盡量協調，避免把有限資源耗在內部的初選過程。

鄭麗文舉例，像是宜蘭的兩位候選人，議長張勝德、藍委吳宗憲經過協調，願意透過內參民調機制；譬如說新竹縣，之前藍委林思銘已經退出，現在則有地方黨部主委陳見賢、藍委徐欣瑩，在協調過程中，各自提出想法跟主張，當相持不下的時候，那就是協商不成，就會進入黨的正式初選的遊戲規則跟程序，「黨的初選遊戲規則是這樣，明文規定的，這個不是誰想要怎樣，誰不要怎麼樣的，就是民調70%、黨員投票30% 」。

鄭麗文續指，進入了初選程序協商就停止了，這時候就不限於參與協商的人可以來參加初選，只要符合資格的黨員，都可以來參加初選，等到大家登記結束，合格的參加登記初選的候選人，就可以進行協商，這時候又有一次機會，可以改變原本剛剛說的70%民調、30%黨員投票的遊戲規則，可以再來協商一次，那必須共識決，「譬如說最後三個五個來登記初選，五個人都同意全民調，那我們就全民調，如果沒有辦法形成共識，那最後就回歸黨的規定。」所以黨的規定黨章都可以改，黨內正式的民主程序、合法程序可以改。

「不會因為任何一個人特殊的需要，而改變這個遊戲規則，否則每一個縣市都有特殊的要求，制度就蕩然無存」鄭麗文認為，這會導致爭議就會不斷產生，沒有一個公平公正的遊戲規則，也難以要求黨員要團結，台中候選人有不同的想法，黨部已經不斷進行溝通，一次不成可以再第二次，所以大家不需要過度的焦慮，「有時坐轎的沒意見，扛轎的太熱情」，希望大家不要忘記這個是黨內初選，感覺上已經是用大選的規格在打了。

