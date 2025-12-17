黨內初選民調「4搶1落後」？ 林岱樺質疑：政治造勢的工具

2026選戰邁入倒計時，高雄市長角逐名單目前呈現綠營黨內初選呈現4搶1態勢，引發關注。然近日有媒體披露一份民進黨內參民調，數據顯示林岱樺排名較同黨籍立委邱議瑩、許智傑等人落後，林岱樺今（17）日亦回應表示，民調應是科學化、量化的專業工具，但該民調未清楚交代委託單位、執行單位與調查方法，卻任意拿來比較、對外發布，這樣的民調也只是政治造勢的工具。

昨有媒體引述民進黨「內參民調」結果並報導，該份民調以對比國民黨立委柯志恩為基準，顯示邱議瑩支持度為51.4%，許智傑48.5%、賴瑞隆48.4%、林岱樺48.1%，並稱柯志恩支持度皆未超過30%。

針對外界關注黨內初選，綜合媒體報導指，林岱樺今日在高雄福華飯店舉行第二場政策說明會被問及民進黨「內參民調」結果，林岱樺表示，該份民調顯示她對國民黨立委柯志恩的支持度領先幅度最大，卻未被列為第一名，邏輯明顯不通。

林岱樺進一步表示，該民調未清楚交代委託單位、執行單位與調查方法，卻號稱為民進黨內部民調，是否真有其事，應由黨部對外說明。

此外，林岱樺強調，民調應是科學化、量化的專業工具，而非文宣操作。她並質疑，若民調沒有清楚說明委託單位與執行單位，也未交代任何科學數據與調查方法，卻任意拿來比較、對外發布，這樣的民調也只是政治造勢的工具。

