黨內初選爭議 徐巧芯籲中常委推全民調改革

國民黨立委徐巧芯呼籲，中常委應正視制度改革，推動以全民調等更符合現代選舉的初選機制，以減少爭議、促進選後團結。（本報資料照片）

國民黨中央及新竹縣黨部，擬定「七三比」70％民調、30％黨員投票作業模式，有意角逐新竹縣長的立委徐欣瑩抗議指出，應回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意作對，將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。國民黨今天(31日)舉行中常委投票，國民黨立委徐巧芯呼籲，中常委應正視制度改革，推動以全民調等更符合現代選舉的初選機制，以減少爭議、促進選後團結。

國民黨今舉行中常委投票，這屆攸關年底大選提名，因此比上屆競爭更加激烈，其中候選人鄧志平，因為送了超過30元的牛肉乾貢糖，遭人檢舉賄選，徐巧芯說自己沒有收到，直言連15票都沒有投滿，有些人打電話來跟她拜票時，她都關注於國民黨選舉制度是不是能夠再鬆一點。

廣告 廣告

徐巧芯說，本來的規定是寫初選辦法，如果協商破裂的話，那就由3成黨員跟7成民調，但她覺得這樣子寫的話，可能會有人希望談判失敗，在初選的時候產生更多爭議，她強調並不是針對這一次的選舉，其實像無論是現在新竹縣的選情，或者是過去自己初選時也碰到同樣的問題。

徐巧芯說，她注重的是新任的中常委，面對以後初選，是不是能夠發起改革，也就是說用全民調的方式做初選，要嘛是用協調，或用內參民調、要不公開初選，她覺得這樣才比較符合現代性的選舉初選樣貌，也可以減少很多在制度上面的爭議跟爭執，也有利於在選後的團結。

徐巧芯強調，大家擔心有沒有賄選等等，這種小恩小慧對於黨的發展根本就是九牛一毛，中常委的工作是面對國民黨的改革，必須要提出有前瞻性的見解，並且真的有能力去執行，這個比什麼都還要重要，大志向的人要能夠對黨務有實際改革，要敢於站出來去改變黨的規定，讓類似的爭執不要再出現。

【看原文連結】