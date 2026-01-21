黨內初選規則就是73比！鄭麗文：共識決才有機會改成全民調

國民黨主席鄭麗文今（21日）表明，黨內初選規則就是民調7成、黨員投票3成，若要改變這個遊戲規則，必須要協商且共識決，才會採取全民調。（圖／李奇叡攝）

針對今年地方大選，各黨持續布局，國民黨在新竹縣、台中市都將以初選找出最強候選人。國民黨主席鄭麗文今（21日）表明，黨內初選規則就是民調7成、黨員投票3成，若要改變這個遊戲規則，必須要協商且共識決，才會採取全民調。

鄭麗文今於中常會上表示，公平的遊戲規則才是奠定未來黨團結最重要的基礎，國民黨內有完整的初選辦法，但在進行初選前盡量先協調。

鄭麗文說，國民黨目前執政的縣市若有超過一位以上的有意參選者都是好事，重點是要能產生最強的候選人。感謝宜蘭的兩位候選人協調後願意透過內參民調的機制決定，不會走入正式的初選；至於新竹縣兩位有意參選同志在協調過程中各自提出主張，若無法形成共識就將進入正式初選程序。

鄭麗文說明，初選不限於參與協商的人，只要符合資格規定的黨員都可以參加。黨內初選明文規定民意調查占7成、黨員投票占3成，但登記合格的候選同志仍可以進行協商，有機會改變七三的遊戲規則，或改為全民調，但必須要大家都同意的「共識決」，若無法達共識就必須回歸黨的規定，非常有彈性、公平公開。

至於有意參選同志擔任黨職問題，鄭麗文表示，在開始的協商階段不考慮黨職問題，但只要正式進入初選，參選人就必須請假，不能帶著黨職選，這是國民黨行之有年的遊戲規則。

有關台中市長提名，鄭麗文表示，立委江啟臣與楊瓊瓔都是一流人才，也是長期深耕台中的忠貞同志，國民黨在台中執政成績斐然，有超過1人以上要爭取提名很正常，大家無須緊張與焦慮，一樣會透過黨內的程序。

她強調，市長、議長都很關心，黨中央也多所溝通，但最重要的是參選人的意志跟意願，沒有人可以強迫任何人做不願意做的事。

鄭麗文表明，一定要合乎黨內的程序與遊戲規則，「不會因任何個人特殊的需要而改變，否則制度將蕩然無存，也難以要求黨員同志要團結」。黨中央一定會秉持既有的遊戲規則，公平、公正、公開地產生候選人，希望提名完成後，全黨上下也能團結一致。

鄭麗文強調，目前台灣面臨內外交迫的特殊艱困處境，大家都深刻體悟在野力量必須團結，國民黨必須勝選，2028必須政黨輪替，此時絕對不能親痛仇快。因此無論初選或協調的過程如何，她都有高度信心；在野力量一定會大團結，竭盡所能贏得大選。



