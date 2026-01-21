黨內初選飄煙硝味 鄭麗文：不會為任何人的需要改變規則

國民黨主席鄭麗文。（周毓翔攝）

國民黨縣市長提名部分選區逐漸現煙硝味，國民黨主席鄭麗文今21日於中常會上重申目前黨內協調、初選皆依照黨本來的規定進行，她強調，「不會因為任何一個人的特殊需要改變遊戲規則」，否則每個縣市都有特殊考量，制度就蕩然無存，爭議就會產生。

鄭麗文中常會上坦言目前黨內有些縣市競爭激烈，爭取提名過程難免有爭執，但她希望一改過去醬缸文化，全黨上下都要遵守制度，願賭服輸，沒有內定、沒有黑箱、公正的遊戲規則才是奠定未來黨內團結的重要基礎。

她也再度說明黨內的提名規則，首先是沒爭議的選區，比如要尋求連任的縣市優先提名，而部分艱困選區，還得拜託人去選；而最近比較有競爭的，是國民黨本來執政的縣市，有超過一名以上的人爭取提名很正常，沒人選才不正常，這些選區能靠協調產生人選，就盡量透過協調產生，避免把有限資源耗在初選上。

鄭麗文說明，協調也可以在有意參選人共識下進行內參式民調決定人選，這也屬於協調階段；但如果有意參選人相持不下，沒人願意退出，那就要走正式的初選，會正式公告領表登記，任何符合資格的人都可登記參加初選。

至於初選的方式，鄭麗文表示，依照國民黨本來的規定，就是民調七成，黨員投票三成，但這項規定可以在參選人都登記完後，所有參選人都有共識的情況下變更，比如參選人有共識以全民調決勝負，那就以全民調決勝負，但如果參選人沒共識，就是依照黨本來的規定「七三制」。

鄭麗文強調，這樣的初選做法其實非常有彈性且尊重參選人意見，也非常講究公平公正公開，就是希望產生最強候選人後還能維繫黨的團結。

至於有人反應有意參選人此時還兼任黨職是否公平？鄭麗文說，如果還在協調階段，是否還有黨職就不是要考慮的問題，因為協調階段他也可以隨時不選，但如果正式領表登記參加初選，那就必須請假，不能帶黨職參加初選，否則有球員兼裁判問題。

鄭麗文最後強調，不會因為任何一個人的特殊需要改變遊戲規則，否則每個縣市都有不同的特殊考量，制度就會蕩然無存，爭議就會不斷產生，就不會是公平公正的遊戲規則，這樣難以要求黨員同志團結。

