黨內勢力拉扯 鄭麗文黨主席辦公室主任最終敲定他

鄭麗文。截自鄭麗文臉書



國民黨主席鄭麗文原擬邀立院國民黨團前主任、現任黨籍立委許宇甄辦公室主任沈建億接任黨主席辦公室主任，但因消息披露後，黨內各勢力運作拉扯，最終確定改由原黨籍立委游顥辦公室主任俞凱威接任，沈則另有重用。

俞凱威在鄭麗文第二任不分區立委任內（2020至2024），即是鄭的國會辦公室主任。這次黨主席選舉，俞也是鄭的新聞聯絡人，兩人共事甚久。

值得一提的是，俞凱威過往也是前主席洪秀柱任黨主席時代身邊隨行要員，游顥當時則就是洪的黨主席辦公室主任，被稱為柱系第一大弟子。

