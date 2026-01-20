黨內勸進選台北市長 鄭麗君稱「這是考古題」：過去回答都算數

記者盧素梅／台北報導

行政院副院長鄭麗君。（圖／翻攝畫面）

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方確認稅率為15%不疊加，且獲得半導體及其衍生品等232關稅取得最優惠待遇，領軍談判的行政院副院長鄭麗君備受肯定，支持她參選台北市長的聲浪再起。對此，鄭麗君今（20）日表示，「這是考古題，我已經回答超過十年了，我過去的回答都算數，我是一個說什麼做什麼的人。」

民進黨佈局2026縣市長，目前台北市長人選還沒出爐，民進黨內人士指出，鄭麗君主責關稅談判受肯定，綠營基層、民代勸進聲漸強，認為是能和台北市長蔣萬安抗衡，更能拉抬全黨聲勢的人選，而徵召鄭麗君最大難關會出在本人意願，就要看賴清德總統是否能夠說服了。

對於是否參選台北市長？鄭麗君今天上午出席台美關稅談判說明記者會回應時表示，「這是考古題，我已經回答超過十年了，我過去的回答都算數，我是一個說什麼做什麼的人。」

鄭麗君已不是第一次被問到參選北市長，過去她被問到時，都是一貫回應沒有規劃。

