黨內市長人選協調未果 江啟臣：藍綠終須一戰 黨內不要對立
國民黨中央提名協調小組昨天就台中市長選舉提名，邀立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔協調未果。江啟臣17日受訪表示，「藍綠終須一戰，黨內不要對立」，希望黨中央，用公平公正、團結和諧的方式來確定人選，能夠勝選才是目標。
媒體問到何時第二次協調，江啟臣回說，他不清楚。對於外傳有內參民調，他表示，黨內民調還沒做過，目前看到的都是各家媒體或機構的民調，這都是作為參考，他也把民調數字當作參考，接著會繼續努力，市民才是最後決定人選的關鍵。
至於新竹縣長人選也是協調不成，採民調與黨員投票，是否會比照辦理？江啟臣表示，這要看黨中央如何協調或用黨內的機制，不論如何，「藍綠終須一戰，黨內不要對立」，希望黨中央，用公平公正、團結和諧的方式來確定人選，能夠勝選才是目標，各自適合黨內的民主方式，選出能夠勝選的人，都是各政黨的目標。
面對基層喊焦慮，江啟臣表示，在民主社會下，藍綠還是會對決，黨內不能對立，他也相信支持者跟黨員，都深知不能分裂，避免被見縫插針，他深信支持者都愈來愈聰明。
