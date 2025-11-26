黨內民調最高！王世堅：一日市長就很高興了

▲對於吳怡農公布台北市長黨內互比式民調最高，王世堅表示自己當一日市長就很高興了，強調自己不會爭取也不奢望。（圖／記者陳佩君攝）

[NOWnews今日新聞] 壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態參選台北市長，今（26）日特別召開記者會公布與潛在競爭者民調，結果顯示在結果顯示在非藍白支持者與綠營支持者中，立委王世堅都是民調最高。對此王世堅受訪時回應，感謝民眾的支持，強調自己不會爭取也不奢望，但只要是黨所提出的候選人絕對百分百支持，「當一日市長就很高興了，可以寫到族譜裡就夠了」。

對於黨內互比式民調最高，王世堅回應，自己過去是台北市議員，現在到進到國會就盡自己份內的工作，感謝民眾對他的支持。

王世堅稱，讓他當一日市長就很高興了，可以寫到族譜裡就夠了，黨內要去研究適合的人選，也正在進行中，強調自己不會爭取也不敢奢望，但黨只要提出候選人一定百分百全力支持。

