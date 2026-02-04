黨內登記挑戰市議員6連霸 許淑華一如初心：繼續努力讓在地有感

台北市議員許淑華（圖）挑戰6連霸望在地繼續支持。（圖／CTWANT攝影組）

台北市議員許淑華今（4）日表示，自己稍早已完成民進黨內台北市議員松山、信義選區初選登記，要穩健挑戰第6任，望市民繼續支持。

民進黨2026台北市議員初選登記正式起跑。（示意圖／黃耀徵攝）

松山、信義區隸屬的台北市議員第三選區這次是全新戰局，因為藍營出身這區市議員的現任立委王鴻薇、徐巧芯相繼當選立委轉戰國會，藍營因而有資深幕僚滿志剛、松山區里長李煥中、前發言人楊智伃和李明璇爭取披藍袍；綠營則因前市議員許家蓓在任內遺憾過世，預計有前議員呂瀅瀅、新人郭凡等人，將與現任議員許淑華、洪健益、張文潔等人一同爭取4席披綠袍機會。

台北市議員許淑華（圖）對松山、信義區的硬體交通安全、公共工程，還有軟性社會福利、為老弱婦孺族群發聲等頗多著墨。（圖／CTWANT攝影組）

由於許淑華頗獲好評且連任已久，地方曾有她將更上一層樓入閣、甚或回到基隆家鄉選市長的聲浪，許淑華對此表達感謝，但強調今天登記參加初選民調，就是確定2026年底繼續爭取連任市議員，繼續為在地打拼。

許淑華回顧，松山信義從硬體的交通安全維護、公共工程監督，還有軟性爭取社會福利、為老弱婦孺族群發聲等，都期許是最認真、最可靠的在地幫手。她強調，自己不用華麗的口號，也不講空泛的大道理，只在乎能不能真正解決民眾的問題，讓市民的日子過得更安心、更踏實，堅持理念才能一步一步走到今天。

許淑華提醒，3名現任市議員仍須一同經過初選才能獲得提名，並沒有現任當「種子選手」優先保障，因此呼籲支持自己的在地鄉親，請於接到民調電話，真實表達支持許淑華，也感謝大家的信任與陪伴，希望一起努力讓生活更好、讓城市進步超有感！

