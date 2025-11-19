黨內破壞藍白合怎處理？鄭麗文曝黨紀適用對象：必要時才動用家規

外界好奇，若黨內有人破壞藍白合，是否會以黨紀處分？鄭麗文指出，若非得要祭出黨紀，就包含願賭不服輸、不惜破局參選者。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19日）於新莊會面討論兩黨合作，雙方談話氣氛融洽，也有一定共識。不過外界好奇，若黨內有人破壞藍白合，是否會以黨紀處分？鄭麗文指出，若非得要祭出黨紀，就包含願賭不服輸、不惜破局參選者，但仍希望大家能有正確的心理建設，過程也一切順利，「必要時才用各黨家規處理」。

媒體今詢問鄭麗文，若破壞藍白合的是黨內的人，是否會有相對應黨紀處分？而未來是否是國民黨有事，就是民眾黨有事？她要黨內有心理準備，又是什麼意思？鄭回應，就是誠意、對大局的體認，大家應要有共同體認，就是為了台灣人民期待及現今國家處境，必須放下小我。

「小我是凸顯強項優勢，希望自己成為最佳人選，但不是我時，就放下小我，為了大局共同團結努力」。鄭麗文表示，兩黨都應該有自己的黨章跟紀律，這就是回到各黨黨章紀律規定，言行若違反自己政黨規範，該怎麼辦就怎麼辦。

鄭麗文指出，若非得要祭出黨紀，對象包含惡意破壞、願賭不服輸的人，或是自己不是最佳候選人，就不惜破局參選到底者。當然希望大家能有正確態度、心理建設，共同為了大局，全力以赴接受公平公開的結果，過程能竭盡所能的溝通，讓可能誤會跟衝突盡量降到最低，希望過程一切順利圓滿，必要時才用各黨家規處理。



