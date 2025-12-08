黨內議員相挺 林燕祝連任南市議會國民黨團書記長





115年台南市議會國民黨團書記長人選出爐，由林燕祝高票連任。林燕祝感謝議員們的全力推薦，讓黨團書記長不連任條款，因議員們的相挺支持而解鎖。

林燕祝說，連任是承擔更大責任的開始，這次國民黨有多位新人參選議員及里長，除了帶領新人上陣，全國關注的市長選舉更是重中之重，台南市是賴清德總統的本命區，她將率全體候選人，全力配合國民黨市長參選人謝龍介，結合陸戰和空戰，讓民進黨執政30年的台南，綠地變藍天。

林燕祝指出，2025年接任黨團書記長，這一年台南市發生好多天災人禍，從年初的楠西大地震開始，她帶領黨團議員送愛到災區，期間民進黨發動大罷免，她也以身作則，帶著黨團議員及團隊日夜宣講，七月又發生百年一見的強颱丹娜絲，上萬戶沿海市民家園被毀，黨團和謝龍介委員捐出200萬元賑災，出錢出力協助災民重建家園，最近，烏樹林和安南區都發生垃圾山大火，她也帶著年輕參選人到現場開直播，關心空屋等環保議題。

林燕祝表示，感謝黨團議員看到她的努力，推薦她連任，讓原本想放下重擔好好休息的她，不得不再度扛起重責。如今，台南鄉親民心思變，不願民進黨一黨獨大的聲音，已在府城每個角落響起，她將帶著黨團議員，全力配合並協助謝龍介委員往前衝刺，讓每一位深耕地方的議員，都是謝龍介參選人的陸戰隊，屆時再發揮厚實的空戰能力，一定會讓台南綠地變藍天。

