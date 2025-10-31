黨務人事受關注 鄭麗文：下禮拜一上工對外宣布

國民黨新任主席鄭麗文。（本報資料照片）

明將正式上任的新任國民黨主席鄭麗文，由於黨主席朱立倫日前率全體黨務人員總辭，因此鄭麗文黨內人事安排是大家關注焦點。鄭麗文31日指出，她會慢慢的一梯次一梯次補足人力，她並透露，目前各地方黨部的人事安排都已大致底定，下週一就會正式對外宣布，其中跟前台北市黨部主委黃呂錦茹也有密切溝通。

鄭麗文今日中午接受媒體人黃光芹專訪，她表示，當選黨主席後短短不到2週的時間裡，已經有上千人回到或新加入國民黨。同時他上任後就會積極與民眾黨接觸溝通，而且在11月就會開始接觸白營。

對於主持人問，現任黨主席朱立倫團隊總辭，就連各地方黨部主委也都請辭，是否留一座「空城」給她？鄭麗文表示，過去的確沒有這樣的前例，總辭這麼的徹底，難免外界會有各種解讀，但她寧願相信朱立倫是善意的，要留給她最大的人事安排空間，她會慢慢的一梯次一梯次補足人力，她並透露，目前各地方黨部的人事安排都已大致底定，下週一，真正上工第一天就會正式對外宣布。

鄭麗文也說，4個副主席都有很強的功能性、代表性，不可能讓最年輕世代來接副主席，她不贊成揠苗助長，這不是對年輕人好的安排。

鄭麗文說，各方聲音都認為創作「萊爾校長」的國民黨文傳會新媒體部團隊應該留任，她有跟即將接任文傳會主委吳宗憲表達，徵詢新媒體部主任留任意願，但到目前為止都還沒得到回覆，她並透露，在網路上看到很多與她相關的影片做得又快又好，而且政治sense很強的民間高手，她有找到一位影片製作人並且延攬到黨務團隊，未來將接任文傳會副主委一職。

對於主持人問，國民黨未來如何拿下高雄市與台南市，鄭麗文表示，不至於會樂觀到穩贏，因為民進黨仍有6分勝算，但國民黨的勝算已經從過去的2、3分提高到4分，除了台南、高雄，屏東也有機會。

至於對新北市長選舉的藍、白合作，鄭麗文表示，她不是假仙的人，大家都知道國民黨在新北市的實力，國民黨會提出最強人選，今天如果提名白營的縣市長候選人，就是因為人家有實力與競爭力，不可能國民黨能贏，卻讓給民眾黨，否則就是便宜民進黨了。

有關2028總統選舉提名，鄭麗文表示，建立公信力很重要，現在黨內有呼聲，被大家點到名的人選有台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜，甚至還有台北市長蔣萬安，因此國民黨2028人選不只有盧秀燕，國民黨會透過制度找出最強的候選人。

