黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會恐有「這狀況」！
論壇中心／綜合報導
國民黨團今（7）日通過修改內規案，未來總召得連選連任，讓原本明年任期將屆的國民黨立院黨團總召傅崐萁有機會繼續連任，恐怕成為「萬年總召」。專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上就透露，未來國會上的各種爭議法案，恐怕在傅崐萁的主導下，會繼續強推。
吳崑玉表示，「接下來要小心的是法案，像是年改條例就是一個試金石，接下來還有中配六改四、不在籍投票這些重大法案，因為罷免沒過，他們都拿到免死金牌，現在拿年改這個案子先試看看反應，如果沒辦法反擊，他就繼續一路打。」
傅崐萁領導的國會不斷提出爭議法案，在藍白人數優勢下強行通過，國民黨嘗到甜頭，選擇繼續維持鷹派路線，未來立法院恐怕又要上演全武行。
原文出處：頭家講(影)／黨團修改兩年條款「傅崐萁恐成萬年總召」？吳崑玉揭國會未來情況！
非洲豬瘟又扯中央邊境管制？藍委「這意見」讓同黨同志急切割
三局處長下台能緊急止血？盧秀燕親自鞠躬道歉！
2026新北市長戰 國民黨派李四川？綠議員指他用「這事」來造勢
